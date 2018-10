Rui Rio modera conferência sobre Europa no Parlamento

O presidente do PSD, Rui Rio, regressa ao Parlamento na próxima semana para moderar a primeira conferência sobre Europa organizada pelo partido e pelo Instituto Sá Carneiro.

O ciclo de conferências "Nós e a Europa: o que a União Europeia pode fazer pelos portugueses?" arranca na quinta-feira, com o tema "União Económica e Monetária", e realiza-se no Auditório Almeida Santos, na Assembleia da República.

PUB

A abertura estará a cargo do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, e Rui Rio moderará o painel que conta entre os oradores com o ex-ministro Mira Amaral e o antigo secretário de Estado Hélder Rosalino.

PUB

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Instituto Sá Carneiro, Luís Alves Monteiro, explicou que o objectivo deste ciclo - que terá três conferências este ano e outras três no próximo - será discutir "temas que hoje atravessam a Europa", como as migrações e o populismo.

PUB

"Como think tank, a nossa preocupação é sobretudo discutir temas, de forma aberta, com oradores que podem não ser do PSD ou ser até de outros partidos", explicou, embora admita que este ciclo - articulado com a vice-presidente do PSD Isabel Meireles - "não está desligado" das eleições europeias do próximo ano.

O presidente do PSD, que foi deputado durante dez anos (1991-2001), participou, desde que foi eleito em Janeiro, numa reunião da bancada parlamentar do PSD, em 8 de Março, e regressou à Assembleia da República no 25 de Abril, para assistir à sessão solene, e em 17 de Julho, para participar no jantar de fim de sessão legislativa da bancada social-democrata.

Na próxima semana, o presidente do PSD juntar-se-á a outra iniciativa organizada pelo Instituto Sá Carneiro: a primeira Academia de Formação Política para Mulheres Social Democratas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Academia, destinada a "melhorar e aprofundar a formação política das mulheres do PSD", terá a duração de três dias, entre 26 e 28 de Outubro, e começará com um jantar em Lisboa com o líder do partido.

Após o jantar, a formação para um universo de 30 mulheres decorrerá num hotel na Costa da Caparica e vai centrar-se nas áreas "da política, da liderança, da economia e das questões de género", de acordo com informação disponibilizada no site do Instituto.

No último Congresso do PSD, em Fevereiro, as Mulheres Sociais-Democratas apresentam uma proposta de revisão de estatutos de forma a serem reconhecidas como estrutura autónoma do PSD. A alteração deverá ser votada em Novembro, mas conta já com a oposição de alguns sectores do partido.

PUB