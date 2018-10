Marcelo confirma exoneração do general Rovisco Duarte

O Presidente da República confirmou nesta quinta-feira a exoneração de Rovisco Duarte das funções de chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).

“O Senhor General Rovisco Duarte tinha apresentado a sua resignação, por motivos pessoais, através de carta dirigida ao chefe de Estado, nos seguintes termos”, diz a nota de Marcelo Rebelo de Sousa colocada no site da presidência da República.

PUB

O chefe de Estado — depois de Rovisco Duarte, numa mensagem ao exército, ter afirmado que havia “razões políticas” para a sua saída — insiste que o CEME lhe apresentou razões pessoais.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Por motivos de natureza pessoal, que tornam insustentável a continuação no exercício das altas funções para que tive a honra de ser nomeado, venho apresentar a Vossa Excelência a minha resignação ao cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. Com elevada estima e consideração pessoal, Frederico José Rovisco Duarte, General”, acrescenta a nota do Presidente.

PUB

O chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), o general Rovisco Duarte, apresentou nesta quarta-feira a sua resignação ao Presidente da República, um dia depois de se reunir com o novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

O titular da pasta, que tomara posse na segunda-feira, recebeu no ministério os chefes dos ramos e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas. Nestes encontros, a continuidade do chefe do Exército terá sido questionada, tanto mais que as responsabilidades políticas do assalto aos paióis de Tancos se tinham esgotado com a demissão, na passada semana, de Azeredo Lopes da pasta da Defesa.

PUB