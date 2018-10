No Reino Unido, 66% das raparigas com idades entre os 14 e os 21 anos foram assediadas em espaços públicos ou alvo de algum tipo de atenção sexual indesejada. Todos os meses, 38% destas raparigas sofrem assédio verbal e 15% são agarradas ou apalpadas. E, apesar de tudo isto acontecer em espaços públicos, só 20% dizem ter respondido de forma efectiva. Para se sentirem seguras, estas meninas dizem evitar sair à noite, mudar o tipo de roupa que usam e evitar percursos mais longos ou potencialmente perigosos. Os dados são de um inquérito feito pela Plan International UK e integram uma campanha que quer pôr um fim à cultura do assédio. O vídeo de cerca de um minuto e meio mostra algumas das situações em que meninas e mulheres se vêem diariamente: assédio no autocarro, piropos na rua, uma sensação de insegurança permanente. A Plan International UK está a recolher depoimentos de raparigas do Reino Unido e quer espalhar a mensagem. Porque a cultura do assédio, sublinham na etiqueta lema da campanha (#ISayItsNotOK), não é aceitável.