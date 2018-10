Skye Meaker/África do Sul

Dois macacos-dourados-de-nariz-arrebitado — Rhinopithecus roxellana qinlingensis, uma espécie ameaçada — observam atentos uma briga entre outros dois macacos líderes. O retrato dos dois animais — O Casal Dourado — habitantes das montanhas Qinling, na China, valeu ao holandês Marsel van Oosten, 51 anos, a distinção de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, entregue pelo Museu de História Natural de Londres. "Não estava à espera e isso explica o porquê de ter feito o pior discurso na história do concurso", escreveu o fotógrado, no Instagram. Ao fim de vários dias a observá-los, conseguiu fotografar o macho de costas para conseguir mostrar tanto a pelagem comprida como a cara azul.

Segundo a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), existem menos de quatro mil exemplares da espécie endémica de uma pequena área da floresta das montanhas Qinling. "Grande parte das pessoas nunca viu estas criaturas e a sensibilização é um passo fundamental para a conservação de qualquer espécie. É por isto que acho tão importante mostrar estas imagens ao mundo", disse.

O concurso internacional é aberto a fotógrafos profissionais e amadores de todo o mundo. O objectivo é alertar para a beleza e fragilidade da natureza selvagem. Podes fazer isso mesmo já a partir de 22 de Outubro, data de abertura das candidaturas para a edição de 2019. Até lá, vê na fotogaleria os vencedores deste ano.