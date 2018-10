EUA, Reino Unido Holanda e França boicotam cimeira de investimento saudita

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o ministro do Comércio britânico, Liam Fox, anunciaram que não vão à conferência de investimento organizada pela Arábia Saudita, marcada para a próxima semana em Riad. O motivo: as notícias que ligam o reino à morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Khashoggi desapareceu depois de entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia, país que está a proceder a investigações. Algumas fontes turcas garantem que o jornalista foi morto no interior do consualdo, a 2 de Outubro.

A Arábia Saudita nega ter tido qualquer papel na morte de Khashoggi e autorizou a entrada de investigadores turcos.

Ministros holandeses e franceses, assim como empresários e políticos de outros países, também já anunciaram que não vão ao fórum, que arrancou no ano passado e cujo objectivo é atrair investimento e promover a Arábia Saudita.

Há ainda um número de empresas que vão participar, apesar da pressão para o boicote da iniciativa - a Goldman Sachs, a Pepsi e a EDF.

Mnuchin anunciou a sua decisão depois de reunir com o Presidente Donald Turmp e com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que nos últimos dias esteve na Arábia Saudita, onde reuniu com o rei Salman, e na Turquia para falar sobre o desaparecimento o jornalista.

Pompeo disse ter levado da Arábia Saudita a certeza de que o caso vai ser investigado e pediu a Trump "mais alguns dias" antes de decidir que linha de acção adoptar.

Mas a decisão de Mnuchin não participar no fórum - o Future Investment Initiative, a que alguns dão o nome de "Davos do Deserto - é um revés para o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, o dinamizador do fórum e o governante que nos últimos anos se apresentou como o grande reformador saudita.

As organizações de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, os Repórteres sem Fronteiras e o Comité para a Protecção dos Jornalistas disseram entretanto que uma investigação apenas saudita não chega para apurar a verdade sobre o que aconteceu a Khashoggi.

