Espanha prepara-se para uma das piores tempestades da década

A agência meteorológica espanhola Aemet colocou as ilhas Baleares e as regiões da vertente mediterrânica da Península Ibérica sob um aviso especial de mau tempo, em vigor desta quinta-feira até domingo. A gota fria deste ano – um fenómeno meteorológico relativamente comum em Espanha nos primeiros dias de Outono — vai ser a pior dos últimos dez anos.

As previsões apontam para a queda de 180 litros por metro quadrado no espaço de 12 horas na província de Castellón, refere um comunicado da Aemet. As comunidades da Catalunha, Aragão, Valência, Andaluzia, Baleares e Múrcia serão as mais afectadas por este “episódio de chuvas e tempestades intensas, generalizadas e persistentes” e, por isso, foram colocadas sob aviso especial.

PUB

Apesar disso, Castellón, província na comunidade autónoma de Valência, será a única sob alerta vermelho, o mais grave da escala de três.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O fenómeno que irá afectar o país trata-se da conjugação de duas tempestades, uma delas vinda do Mediterrâneo e outra do Atlântico, que irão causar uma instabilidade muito grande e traduzir-se em “ventos muito húmidos” e “chuvas fortes, persistentes e intensas”, lê-se no comunicado.

PUB

Para encontrar uma tempestade tão forte é necessário remontar a 2008, de acordo com um dos porta-vozes das Aemet, Rúben del Campo, que falou ao El País. O fenómeno de gota fria é normal no Outono, mas nos últimos anos, mais secos, não se tem verificado. “O que está a acontecer é normal, o estranho são os outonos anormalmente secos da última década”, afirmou Rúben del Campo.

Este aviso chega dias depois de uma tromba de água ter matado 13 pessoas nas ilhas Baleares e de a tempestade Leslie — que atingiu Portugal no último fim-de-semana — ter afectado também o Norte da Península.

PUB