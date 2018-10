Empresários pró-Bolsonaro pagam milhões de mensagens no WhatsApp. Haddad pede impugnação da candidatura

Uma investigação do jornal brasileiro Folha de São Paulo revelou esta quinta-feira que há empresas a contratar o envio, através da rede WhatsApp, de centenas de milhões de mensagens e notícias falsas contra o candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, num esforço para beneficiar Jair Bolsonaro a pouco mais de uma semana da segunda volta das eleições, marcada para 28 de Outubro.

Entre as empresas sob suspeita está a Havan, cujo proprietário Luciano Hang é um conhecido apoiante de Bolsonaro, tendo mesmo sido filmado a coagir os seus funcionários a votar no candidato de extrema-direita.

Cerca de 12 milhões de reais (quase três milhões de euros) terão sido aplicados no esquema segundo o jornal brasileiro. A rede WhatsApp tem sido o principal veículo de propaganda política (e de notícias falsas) durante estas eleições presidenciais.

Segundo a Folha de São Paulo, as empresas contratam o envio de mensagens a agências de marketing que estarão a usar listas de contactos que tinham sido reunidas para fins comerciais, e que não podem legalmente ser utilizadas para fins de propaganda política. As listas de contactos estarão organizadas conforme o grau de apoio ou oposição dos destinatários em relação aos candidatos presidenciais, uma estratégia de segmentação que é semelhante à que foi utilizada pela campanha de Donald Trump nas últimas presidenciais norte-americanas.

Esta quinta-feira, e em reacção à reportagem da Folha, Fernando Haddad anunciou que vai recorrer à justiça criminal e eleitoral contra Bolsonaro, pedindo a impugnação da sua candidatura e acusando-o de montar uma organização criminosa para influenciar o resultado das presidenciais.

“Espero que a democracia resista ao que está a acontecer” Fernando Haddad

“Vamos pedir providências para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp”, disse Haddad numa conferência de imprensa. “Espero que a democracia resista ao que está a acontecer”.

Também o partido de Ciro Gomes, o PDT, deverá pedir a impugnação da candidatura de Bolsonaro, noticia a revista Veja.

A agência Reuters, que cita especialistas em lei eleitoral, afirma que Bolsonaro pode correr o risco de ser afastado da segunda volta das presidenciais se forem provadas as suspeitas levantadas pela Folha de São Paulo, que representariam um crime de “abuso de poder económico”, mesmo que o candidato não tenha conhecimento das acções dos empresários implicados.

Através das redes sociais, Bolsonaro reagiu declarando que “apoio voluntário é algo que o PT desconhece e não aceita”, negando qualquer prática ilegal.

De acordo com as últimas sondagens, Bolsonaro lidera as intenções de voto com mais de 50% das preferências.

