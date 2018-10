No espaço de um ano, Portugal ganhou 26 mil milionários

Pelo menos 94 mil pessoas em Portugal possuem uma fortuna avaliada em mais de um milhão de dólares (870 mil euros). Um aumento em relação a 2017, quando eram 68 mil. Os números são do Global Wealth Databook, uma publicação anual do Credit Suisse que analisa a riqueza a nível mundial, tornados públicos nesta quinta-feira.

O número de milionários no país disparou 38%, um dos maiores aumentos registados. E, para todos os efeitos, a percentagem dos mais ricos entre os mais ricos (com uma fortuna avaliada em mais de 500 milhões de dólares, ou 435 milhões de euros) também aumentou 44% — eram nove em 2017 e hoje são 13.

A explicação para o crescimento destes números estará na valorização dos mercados financeiros.

Os milionários continuam a ser uma pequena fracção da população nacional – representam apenas 1,1% — sendo que a maioria dos habitantes (57,4%) tem um património avaliado entre os 10 mil e os 100 mil dólares. Em 2017, essa percentagem era ligeiramente mais baixa: situava-se nos 55%. Por contraste, 25% dos residentes em Portugal tem menos de 10 mil dólares em património — um valor igual ao de 2017.

Pelo menos 21,5% dos habtantes tem entre 100 mil e um milhão de dólares, um aumento face a 2017, quando era 18,4%. Estes cálculos foram feitos com base nos dados financeiros do Eurostat e do Banco de Portugal.

Também o valor da riqueza total nível nacional aumentou. Está agora avaliada em 916 mil milhões de dólares, quando em 2017 se cifrava nos 750 mil milhões.

A nível mundial, os Estados Unidos encabeçam o top dos cinco países com mais milionários. Neste país, 7,1% da população (17 milhões de pessoas) tem mais de um milhão de dólares. E a nível global, 41% dos milionários do mundo são norte-americanos.

Segue-se a China, com 8,3% dos milionários a nível global, e o Japão, com 6,7%. O Reino Unido (5,8%), Alemanha (5,2%) e França (5,1%) fecham a lista.

