Katia Guerreiro e Carlos Leitão encerram em Oeiras o Vozes do Fado 2018

Iniciado em Setembro e com seis espectáculos programados, o ciclo Vozes do Fado termina este mês com dois concertos, em sextas-feiras consecutivas: primeiro Katia Guerreiro, no dia 19; e depois Carlos Leitão, no dia 26. Serão ambos no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, às 22h. Reiniciado em 2016, este ciclo já apresentou, na edição deste ano, Lenita Gentil (21 Setembro), Carolina (28), Marco Oliveira (5 de Outubro), todos eles no Auditório Municipal Eunice Muñoz, e Beatriz Felício, esta já no Auditório Municipal Ruy de Carvalho (no dia 12 de Outubro).

Katia, agora e Sempre

Katia Guerreiro, a par de vários fados de uma carreira que já caminha para as duas décadas, apresentará temas do seu décimo disco, Sempre, lançado em Setembro, com produção de José Mário Branco. “A direcção dele da minha voz foi emocionante”, disse Katia ao suplemento Ípsilon do PÚBLICO, na altura do lançamento. “Estive a pontos de chorar, emocionada pela forma como ele me conduzia para o sítio certo. Foi mágico, este encontro.” A autoria das letras e poemas incluídos no disco soma uma dezena de nomes: Fernando Campos de Castro, José Rebola (dos Anaquim), Maria Luísa Baptista, Manuela de Freitas (autora de quatro temas), António Calém, Helder Moutinho (com música de Paulo Valentim, que Katia considera o seu “compositor de sempre”), Natália dos Anjos, João Mário Veiga, David Mourão-Ferreira e José Fanha. Além da própria Katia Guerreiro, que assina A minha vida é e Vem (canção para o João Mário). Com a voz num dos seus melhores momentos, Katia mostra ao público o que lhe vai na alma.

O fado na Sala de Estar

Carlos Leitão, por sua vez, apresentará no dia 26 fados dos seus dois discos, Quarto (2013) e Sala de Estar (2017). Nascido em Lisboa, embora se diga alentejano (porque o seu coração está na terra dos pais, Arraiolos), Carlos começou a cantar aos 10 anos e aos 11 foi vencedor na classe dos infantis na Grande Noite do Fado, no Coliseu. Começou depois a aprender a tocar viola de fado e durante muito tempo fixou-se no jornalismo, sobretudo no desportivo, que viria a abandonar mais tarde, rumando a Arraiolos. Essa ida, disse ele ao PÚBLICO em 2017, “foi fundamental” para o seu futuro. “A escrita começa a ganhar aí densidade, que era uma coisa que eu achava que me faltava.” A escrita e, depois, o fado, para o qual foi desafiado pelo guitarrista Custódio Castelo. Os títulos dos seus discos remetem para espaços de uma casa, Quarto para um refúgio, uma intimidade, e Sala de Estar para um espaço aberto e de partilha, porque a sala “é onde se recebem os amigos”. É isso que ele tem feito nos concertos, e fará mais uma vez.

Um ciclo e os seus nomes

Desde que foi criado, referem os seus promotores, o ciclo Vozes no Fado, em Oeiras, já recebeu nomes do fado como Maria da Nazaré, Ana Moura, Cuca Roseta, Nuno da Câmara Pereira, Jorge Fernando, Maria Ana Bobone, António Pinto Basto, Aldina Duarte, Helder Moutinho, Raquel Tavares, Teresinha Landeiro, Ricardo Ribeiro, Sara Correia, Nathalie, Pedro Moutinho, Maria Emília, Carla Pires ou Joana Amendoeira.

