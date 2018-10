Ruth Beckermann: “Éramos novos, sabíamos que as coisas tinham de mudar”

Estamos em 1985. Kurt Waldheim (1918-2007), ex-secretário-geral das Nações Unidas, apresenta-se pela segunda vez a concurso nas eleições presidenciais austríacas. A revista Profil publica um artigo onde aponta uma série de omissões na autobiografia do diplomata relativas ao período da Segunda Guerra Mundial; embora Waldheim mantenha ter sido desmobilizado por razões médicas em 1942, o seu próprio cadastro militar aponta que serviu no exército alemão numa unidade envolvida em atrocidades cometidas na Jugoslávia e na Grécia. Até à sua eleição, em Junho de 1986, Waldheim mantém o seu desconhecimento e recusa ser culpabilizado pelos crimes de guerra cometidos, e considera a revelação desses segredos como uma campanha orquestrada de calúnias. Eleito presidente, é considerado persona non grata pelos EUA e por praticamente todo o Ocidente. Após o fim do seu mandato, em 1992, não se recandidatou.

“As pessoas estão a compará-lo ao juiz americano Brett Kavanaugh, porque ele também não se lembra de nada,” diz Ruth Beckermann (n. 1952) ao telefone de Viena. “Fazer as pessoas acreditar, durante tantos anos, numa história que depois se vem a provar ter sido outra...”

The Waldheim Waltz, o filme que a veterana documentarista e artista austríaca dedica ao caso, deixa bem claro que os documentos sempre existiram, só que ninguém mostrou interesse neles. “Não é por acaso que Freud criou a sua teoria da personalidade, do id, do ego e do super-ego, em Viena,” explica. “Os austríacos são muito bons no jogo social: à superfície são educados, gentis, subservientes, o que for necessário, mas muito negros lá por dentro, cruéis para com as pessoas. Parecem ser boas pessoas, mas não são!”

The Waldheim Waltz faz esta quinta-feira a abertura do Doclisboa (Culturgest, 21h30), depois de ter ganho o prémio de melhor documentário em Fevereiro último no festival de Berlim, enquanto faz uma carreira global extraordinária. Não é por acaso: o modo como Waldheim e a sua equipa procuraram desviar as atenções das acusações feitas, questionando os motivos e a idoneidade de quem as fez e passando ao lado dos factos, ecoa inevitavelmente nas tácticas de distracção e manipulação mediática usadas hoje pelos populistas de direita. “Mas eu não podia prevê-lo quando comecei a trabalhar no projecto,” afirma Beckermann. “Comecei em 2013, depois interrompi para fazer um outro filme, e retomei em 2016, mas antes de Trump. Claro que, quando terminei a montagem, Trump já estava no poder, e tínhamos um novo governo de direita na Áustria, e na Alemanha os partidos de direita estavam a subir… e infelizmente o filme tornou-se relevante.”

Mas The Waldheim Waltz não é apenas um filme sobre um momento histórico que ressoa nos nossos dias. É, acima de tudo, um olhar pessoal sobre esse período. Inteiramente criado a partir de imagens de arquivo (“desde o princípio que era perfeitamente claro para mim que apenas usaria imagens de época”), é também uma memória da própria intervenção cívica de Ruth Beckermann durante a campanha eleitoral de 1985/86 (“É a minha perspectiva, a minha voz, a minha análise. É a minha visão do caso, e o espectador pode concordar ou não”). Por entre os arquivos noticiosos de época intercalam-se imagens filmadas pela realizadora durante as manifestações desse período – quase todas julgadas perdidas – e até a sua presença num protesto durante uma conferência de imprensa de ex-militares em defesa de Waldheim.

“O caso Waldheim foi um ponto de viragem para a Áustria no geral, e para mim, pessoalmente, foi muito importante,” explica Beckermann. “Eu sentia-me muito desconfortável e isolada no meu país, uma miúda judia num país com tanto anti-semitismo e tanta recusa em enfrentar o passado. A 'explosão' de 1986 foi um período difícil, mas ao mesmo tempo foi bom, porque pela primeira vez as pessoas começaram a falar das verdadeiras vítimas dos nazis: os judeus, os ciganos, os homossexuais… E ao mesmo tempo, quando nos manifestamos contra alguma coisa, encontramos outras pessoas, organizamos protestos, fazemos amigos. Foi através desta experiência que me envolvi na história e na política austríaca.” Uma consciencialização que, diz a realizadora, era geracional. “Éramos novos, sabíamos que as coisas tinham de mudar, que tínhamos de limpar a porcaria toda que nos tinha sido deixada. Estávamos moralmente furiosos, mas não éramos amargos como as pessoas são hoje. Era altura de mudar.”

E as coisas mudaram realmente? Sente-se um sorriso de contentamento na voz de Ruth Beckermann. “Sim, mudaram,” responde. “A longo prazo, claro. Ninguém hoje diria publicamente que a Áustria foi a primeira vítima dos nazis alemães como se disse na altura. A história ensinada nos liceus mudou durante os anos seguintes, foram precisos cinco anos para o primeiro-ministro austríaco assumir no Parlamento a culpa da Áustria. Levou tempo, sim, mas as coisas mudaram.” E no entanto, hoje… “Sim, o pêndulo caiu para o outro lado. Hoje as pessoas têm medo, têm amargura, e os governos populistas e os partidos de direita exploram esses sentimentos de medo.”

O que pode, então, The Waldheim Waltz dar ao público? Ruth Beckermann não usa a palavra “esperança”, mas é disso que fala na sua resposta. “Pode dar duas coisas”, explica. “Uma, levar as pessoas a reconhecer o mecanismo do populismo de direita, que é o mesmo de sempre: criar um 'outro' hostil – na altura o anti-semitismo, hoje os estrangeiros, os muçulmanos – para levar a maioria a unir-se contra um bode expiatório. A outra deixa-me muito feliz: desde que o filme estreou na Áustria que um público jovem o vai ver. Depois, nas discussões a seguir às sessões, eles mostram-se contentes por perceberem que, mesmo sendo poucos – e nós éramos poucos quando começámos com as manifestações –, é possível fazer algo. Porque eles também querem fazer algo, protestar contra o estado das coisas. E é possível.” Ri-se. “Por isso é que fazem perguntas muito pragmáticas: como é que entraram nas conferências de imprensa? Onde é que foram buscar o dinheiro? Sem pensar nisso, fiz um filme que é um manual sobre como protestar!”

