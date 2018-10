Portugal Fashion: Marcas Sophia Kah e CF Cristina em estreia

A 43.ª edição do Portugal Fashion continua na sexta-feira no edifício da Alfândega do Porto com as estreias das marcas Sophia Kah e CF Cristina.

A linha made in Portugal da marca CF Cristina é apresentada "em exclusivo na 43.ª edição do Portugal Fashion" pelas 13h de sexta-feira. Recorde-se que a marca foi criada em 2014.

Segundo a organização, o desfile de CF Cristina vai contar "três histórias" com dois elementos em comum: o made in Portugal e o "amor que verdadeiramente representa a Cristina". A marca CF Cristina, da apresentadora televisiva, vai apresentar também uma colecção de noivas.

Entre as 14h e as 17h prosseguem vários desfiles de jovens criadores que no passado apresentaram colecções no espaço Bloom, uma plataforma do Portugal Fashion que apoia jovens designers em início de carreira.

Sara Maia, Nycole, Inês Torcato, David Catalán e Estelita Mendonça são os ex-bloomers que apresentam nesta edição do Portugal Fashion as suas colecções Primavera/Verão 2019.

Pelo meio, às 16h, há um desfile da designer Maria Gambina, professora de muitos dos ex-bloomers que se apresentam neste evento, e que regressa ao alinhamento do Portugal Fashion com a colecção "Construção", isto depois de estar cinco anos afastada das passarelles.

O dia de sexta-feira vai ser também marcado pela estreia da designer Ana Teixeira de Sousa com a marca Sophia Kah, cuja colecção Primavera/Verão 2019 foi revelada durante a semana da moda de Londres, em Setembro.

A marca Sophia Kah, cuja criadora é oriunda de uma família com tradição no sector têxtil na zona de Felgueiras, tem clientes do mundo artístico, como por exemplo, a actriz Keira Knightley ou as cantoras Nelly Furtado e Florence Welch.

O designer Carlos Gil também apresenta na sexta-feira a sua colecção para os dias mais quentes e o tema do trabalho é "Aquarella" que vai propor peças que acentuem a leveza de uma silhueta feminina.

Hugo Costa (às 19h), Micaela Oliveira (às 20h) e Diogo Miranda (às 22h30) são outros dos designers que apresentam as novas coleções, na sexta-feira. O segundo dia do Portugal Fashion encerra com o desfile do designer Miguel Vieira, que está este ano a celebrar 30 anos de carreira e apresenta a colecção inspirada no movimento artístico Pop Art, pelas 23h30.

O Portugal Fashion, que é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, termina a 43.ª edição no sábado com o desfile do designer Júlio Torcato, também a celebrar 30 anos de carreira.

