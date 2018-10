Dois irmãos de raízes alentejanas formaram, com um músico amigo, jovem como eles, um grupo que traz o cante do Alentejo para territórios marcadamente urbanos. Magano, assim foi baptizado o trio, é composto por Sofia Ramos (voz e percussão), Nuno Ramos (voz e guitarra) e Francisco Brito (contrabaixo). E no seu disco de estreia, homónimo, dão novas roupagens a antigas modas e cantares, como O meu chapéu, Chamaste-me extravagante, A palavra saudade, Pavão lindo pavão ou Trigueirinha alentejana. No livrete, mais do que reproduzirem letras já muito conhecidas, resumem em breves palavras a história da família, dos avós maternos em Safara, no Alentejo, até à migração destes para Almada e às filhas alentejanas que aí criaram novas vidas. Sofia, Nuno e Francisco estarão no Auditório do PÚBLICO esta quarta-feira dia 17, para cantar e falar do projecto Magano com o jornalista Nuno Pacheco.