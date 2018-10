MP acusa empresa de óleos de “engendrar plano” de descargas ilegais

A poluição do Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, é matéria de outro inquérito do Ministério Público. Desde Janeiro, o Departamento de Investigação e Acção Penal de Castelo Branco investiga a participação das empresas de celulose da região num dos episódios mais marcantes de poluição do rio – a enorme mancha de espuma detectada em Abrantes no dia 25 de Janeiro.

O inquérito aberto na sequência de uma participação-crime apresentada pelo Ministério do Ambiente continua em investigação e não tem arguidos, fez saber a Procuradoria-Geral da República (PGR) em resposta ao PÚBLICO. Encontra-se em segredo de justiça, o que fez com que o resultado das análises feitas à água à saída da tubagem de uma das empresas visadas e a maior emissora de efluentes na região, a Celtejo, não sejam ainda conhecidos.

Logo após o episódio de poluição, as análises da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) aos restantes colectores mostraram que as empresas “concorrentes” da Celtejo, Navigator e Paper Prime cumprem com os valores de descarga de efluentes permitidos.

O inquérito do Ministério Público, em que este é coadjuvado pela PJ de Coimbra, com a colaboração da IGAMAOT, começou por investigar as alegadas avarias em diversos equipamentos na Celtejo que terão feito com que a empresa tenha descarregado efluentes sem qualquer tratamento. Uma linha de investigação que, ao que o PÚBLICO apurou em Janeiro, teve origem numa denúncia considerada credível pelas autoridades.

Estas descargas, que a empresa nega terem ocorrido, nunca foram comunicadas às autoridades do Ambiente.

Para já, é apenas certo que a carga poluente na origem da manta de espuma que cobriu o açude de Abrantes e uma zona de Alvega teve origem na indústria da pasta de papel. O episódio levou o Ministério do Ambiente a empreender uma mega operação de limpeza do fundo do Tejo, terminada em Agosto, para retirada de resíduos orgânicos aí acumulados. As lamas, já secas, serão usadas para valorização agrícola.