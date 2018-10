CSM abre inquérito para averiguar dúvidas levantadas por Carlos Alexandre

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) abriu esta quarta-feira um inquérito para averiguar as dúvidas suscitadas pelo juiz Carlos Alexandre, que numa entrevista à RTP levanta suspeitas sobre a forma como a Operação Marquês foi parar às mãos do colega Ivo Rosa. O mesmo inquérito também pode apurar eventuais responsabilidades disciplinares ao próprio Carlos Alexandre.

"Dada a gravidade das declarações prestadas foi determinado, por despacho hoje [quarta-feira] proferido pelo vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, conselheiro Mário Belo Morgado, a abertura de inquérito, para cabal esclarecimento de todas as questões suscitadas pela entrevista em causa que sejam susceptíveis de relevar no âmbito das competências do CSM", afirma o conselho em comunicado.

PUB

Antes, o conselho garante que "de acordo com todos os elementos técnicos disponíveis, a distribuição eletrónica de processos é sempre aleatória, não equilibrando diariamente, nem em qualquer outro período temporal susceptível de ser conhecido antecipadamente, os processos distribuídos a cada juiz".

PUB

PUB

Carlos Alexandre levantou dúvidas sobre a forma como a fase de instrução do processo da Operação Marquês, em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é acusado de corrupção, foi parar às mãos de Ivo Rosa. Os dois são os únicos juízes do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que acompanha a investigação e a instrução dos processos mais complexos do país.

Num excerto já divulgado da entrevista dada ao programa Linha da Frente, que vai ser exibido esta quarta-feira à noite, Carlos Alexandre diz que existe "uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos de diferença que exista entre mais do que um juiz".

Questionado pelo jornalista da RTP, sobre se as probabilidades de um processo calhar a um juiz podem variar dependendo do número de processos que lhe forem atribuídos antes, mesmo que em poucos dias, Carlos Alexandre responde que sim. E admite mesmo que as probabilidade se podem "inverter”.

O jornal online Observador noticia que o juiz Ivo Rosa tinha cinco processos a mais do que Carlos Alexandre em Julho, uma situação que acabou mitigada até 10 de Setembro. Entre 20 de Agosto e 5 de Setembro, segundo o Observador, foram distribuídos três processos seguidos a Carlos Alexandre. Por outro lado, Ivo Rosa declarou-se a 10 de Setembro incompetente num caso que foi, por isso, remetido a outro tribunal.

Por isso, quando, a 28 de Setembro, se realiza o sorteio da Operação Marquês, Ivo Rosa já só teria apenas mais um processo que Carlos Alexandre, o que aumentaria as probabilidades de lhe calhar a Operação Marquês, como de facto aconteceu.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Justiça, que tutela o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), responsável pelo programa informático que distribuiu aleatoriamente os processos judiciais, recusou-se a falar sobre os critérios que servem de base ao sistema. “A distribuição é um acto processual e o Ministério da Justiça não se pronuncia sobre actos processuais”, respondeu fonte oficial da instituição.

PUB

No entanto, o PÚBLICO apurou que o algoritmo usado nesse programa informático entra de facto em linha de conta com o número de processos que têm naquele momento cada um dos eventuais destinatários do caso. O juiz ou juízes com menos processos possuem uma maior probabilidade do caso lhes ir parar às mãos. No entanto, garantem ao PÚBLICO, ninguém é excluído do sorteio por ter mais processos que os colegas.

Assim percebe-se que o que Carlos Alexandre insinua é que conhecendo as variáveis em que assenta o programa que faz a distribuição dos processos, alguém tentou limitar as probabilidades da Operação Marquês ficar nas suas mãos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, tendo Carlos Alexandre e Ivo Rosa praticamente o mesmo número de processos, tal queria dizer que as probabilidades de calhar a um e a outro seriam sensivelmente as mesmas.

Recorde-se que as primeiras dúvidas levantadas relativamente ao sorteio da Operação Marquês foram suscitadas pelas defesas, nomeadamento, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que pediu para estar presente no acto e levar um técnico. Os advogados de Sócrates chegaram mesmo a pedir ao IGFEJ o algoritmo do programa para poderem avaliar como teria sido feita uma outra distribuição do processo, em Setembro de 2014, quando o tribunal central passou a ter dois juízes.

Tanto a defesa de Sócrates como a do ex-ministro socialista Armando Vara, sustentaram nos requerimentos de abertura de instrução que a atribuição da Operação Marquês, em Setembro de 2014 - altura em que entrou em vigor a nova organização judiciária - ao juiz Carlos Alexandre resultou da “manipulação dos procedimentos de distribuição” dos processos e “em grave violação das regras legais”, não tendo ficado garantida a imparcialidade do juiz, que devia ter sido escolhido electronicamente de forma aleatória. O Conselho Superior da Magistratura garantiu então que o processo já tinha sido distribuído ao juiz Carlos Alexandre em 2013, quando o TCIC tinha apenas aquele magistrado judicial.

PUB