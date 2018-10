Agricultura do Centro disponibiliza plataforma para identificação de prejuízos

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPCentro) anunciou nesta quarta-feira que disponibiliza, na sua página na Internet, uma plataforma para a submissão online da identificação dos prejuízos agrícolas causados pelo furacão Leslie.

O Núcleo de Informações e Relações Públicas da DRAPCentro refere em comunicado divulgado nesta quarta-feira que, na sequência da passagem da tempestade pela Região Litoral Centro, que provocou danos avultados nas explorações agrícolas, aquela entidade "encontra-se, desde o primeiro momento, no terreno, a efectuar o levantamento dos prejuízos de âmbito agrícola".

A DRAPCentro esclarece na nota enviada à agência Lusa que o formulário poderá ser preenchido e submetido online pelos agricultores lesados, associações e cooperativas do sector, serviços municipais e serviços das Juntas de Freguesia, que se disponibilizem para o efeito, "devendo anexar ou entregar registo fotográfico digital dos prejuízos, cópia da apólice de seguros, quando aplicável, documentos de parcelário (iE e P3) e quantificar os estragos".

"A identificação dos prejuízos não confere qualquer apoio aos agricultores lesados, uma vez que se trata de um procedimento exigível para a operacionalização das respectivas medidas de apoio a disponibilizar pelo Ministério de Agriculturas, Florestas e Desenvolvimento Rural", indica.

A mesma nota lembra que as ajudas a disponibilizar consistirão "na atribuição de apoios a fundo perdido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural PDR2020, que atingem os 100% para prejuízos até 5000 euros; 85% para prejuízos entre os 5000 e os 50.000 euros; 50% para prejuízos entre 50.000 e 800.000 euros".

"Esta medida abrangerá infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como é o caso de olivais, vinhas e pomares", esclarece.

Segundo a DRAPCentro, "as despesas serão elegíveis a partir da data da ocorrência dos prejuízos e os pagamentos poderão ter lugar após a contratação dos projetos junto do IFAP, contra apresentação da factura, podendo os agricultores dar já início aos trabalhos".

A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.

Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.

