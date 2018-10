Mais 12 mil jovens de 18 anos vão poder viajar de borla pela Europa

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira, 17 de Outubro, que vai lançar, a 29 de Novembro, o concurso para que mais 12.000 jovens de 18 anos possam viajar gratuitamente pela Europa, ao abrigo da iniciativa DiscoverEU.

"Na sequência do sucesso da primeira fase do DiscoverEU, a Comissão Europeia vai lançar um segundo concurso para bilhetes grátis a 29 de Novembro de 2018. Todos os jovens europeus de 18 anos terão até 11 de Dezembro para se candidatarem a um bilhete grátis, tendo a oportunidade de viajar pela Europa entre 15 de Abril e 31 de Outubro de 2019", indicou o executivo comunitário.

Os participantes podem viajar até 30 dias, de comboio, e visitar entre um e quatro destinos diferentes. Os candidatos devem ter completado 18 anos a 31 de Dezembro deste ano e ser cidadãos europeus.

Com um orçamento de 12 milhões de euros, esta acção, baseada numa proposta do Parlamento Europeu, já proporcionou a 15.000 jovens europeus a oportunidade de "conhecer a rica herança cultural do continente, travar conhecimento com outras pessoas, aprender com outras culturas e, consequentemente descobrir o que une a Europa".

