Taliban matam candidato às eleições legislativas

Um candidato às eleições legislativas no Afeganistão morreu, nesta quarta-feira, com a explosão de uma bomba colocada debaixo de uma cadeira no seu escritório. Os rebeldes já reclamaram o ataque.

Abdul Jabar Qahraman, candidato às eleições legislativas deste sábado, morreu com a explosão, confirmou um porta-voz do Governo de Helmand, uma província a Sul do país, à Reuters. “A bomba foi colocada debaixo da cadeira de Qahraman, no seu escritório. Estamos a investigar o acidente”, acrescentou o porta-voz.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas como resultado da explosão, acrescentou a mesma fonte.

É o 10.º candidato afegão a morrer às mãos dos rebeldes nos últimos dois meses. Há ainda registo dois candidatos raptados e quatro feridos pelos taliban. A esses números, juntam-se os das 22 pessoas mortas durante um comício, na província de Takhar, na semana passada.

Também nesta quarta-feira, os taliban instaram professores e estudantes a não participarem nas eleições e a não permitirem que as escolas sejam usadas como locais de voto. Em comunicado, o grupo terrorista disse que não quer atacar civis, mas que se opõe às eleições deste sábado porque as vêem como “ilegítimas”, escreve o Washington Post.

O grupo terrorista está a promover um boicote às eleições legislativas — por diversas vezes adiadas —, por defenderem que o Governo afegão actualmente no poder está a ser apoiado por países ocidentais.

