Ataque em politécnico da Crimeia mata pelo menos 18 pessoas

A explosão de uma bomba numa escola técnico-profissional em Querche, na Crimeia, fez pelo menos 18 mortos, entre eles “vários alunos adolescentes”, disse a directora da instituição.

Sergei Aksionov, o líder da Crimeia, disse que o atacante foi um aluno de 22 anos. Em declarações à televisão estatal russa, Aksionov disse que o estudante se matou.

As autoridades, citadas pela agência de notícias governamental TASS, classificaram o ataque que fez dezenas de feridos de "terrorista".

"De acordo com dados preliminares, um dispositivo explosivo não-identificado, artilhado com objectos de metal explodiu na cantina da escola técnico-profissional de Querche", avançou o Comité Antiterrorismo russo, num comunicado citado pela CNN.

Ainda não se sabe muito sobre as vítimas, mas o comunicado esclarece que "a maior parte delas são adolescentes".

A directora da escola, Olga Grebennikova, disse à imprensa local que “alguém se fez explodir, e disparou contra toda a gente que encontrou”. Entre os mortos estão “adolescentes e funcionários da escola”, garante.

O ataque terá sido levado a cabo com recurso a uma “bomba artesanal”, segundo o chefe da Guarda Nacional, Sergei Melikov, citado pela TASS.

As vítimas estão "a receber assistência" e os feridos mais graves vão ser transportados "para as melhores instituições médicas da Rússia, em Moscovo ou noutras cidades", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

