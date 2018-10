Câmara de Loulé pretende municipalizar as ruínas romanas de Vilamoura

As ruínas romanas do Cerro da Vila, em Vilamoura, vão passar do domínio privado para a esfera pública. A Câmara Municipal de Loulé anunciou que está “em negociações” com a Vilamoura World para municipalizar este espaço cultural. O fundo financeiro Lone Star, o mesmo que adquiriu o Novo Banco, é actualmente o proprietário de empreendimento turístico de Vilamoura, onde se integra este sítio arqueológico rodeado de hotéis e apartamentos.

O processo de transferência do museu, inaugurado em 1988, iniciou-se há cerca de um ano, quando se realizou a exposição “Loulé: Territórios, Memórias e Identidades”, patente no Museu dos Jerónimos, em Lisboa. A mostra já contabiliza mais de 230 mil visitantes, e passou a ser apresentada como o exemplo da cooperação entre administração central e local no campo da arqueologia. “Estamos profundamente empenhados em prosseguir com os trabalhos de aprofundamento da identidade cultural da região e do concelho”, disse o presidente da câmara, Vítor Aleixo, justificando assim o interesse pelo sítio arqueológico. Por seu turno, os promotores imobiliários apresentaram uma proposta par retomar o projecto da “cidade lacustre” — prevista desde 1977 no Plano de Urbanização (PU) —, com o objectivo de alargar a área de construção.

A marina, onde chegam iates vindos de todos os continentes, é o bilhete-postal de Vilamoura. Mesmo ao lado, apenas seis metros acima da antiga laguna de Quarteira, fica o museu do Cerro da Vila. André Jordan — presidente do Conselho de Administração da Lusotur (proprietária de Vilamoura) há duas décadas — foi quem abriu o museu, concebido como uma peça do programa que pretendia fazer da região um destino, não apenas para gozar o sol e a praia, mas também cultural. A criação do Festival Internacional de Música do Algarve foi outra das marcas do empresário que, antes de Vilamoura, construiu a Quinta do Lago.

Mudaram os tempos, alterou-se o modelo de negócio. O fundo de investimentos Lone Star, através da Vilamoura World, focou-se no programa de expansão urbanística. Nesse sentido, está a tentar recuperar o projecto da “cidade lacustre” que já fazia parte do Plano de Urbanização de 1997, com André Jordan à frente do empreendimento. Para desenvolver o projecto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável, em 2008, impondo que os três lagos, a criar, sejam alimentados por água salgada, bombada a partir da marina. À volta dos espelhos de água estão aprovadas licenças para 64 mil metros quadrados de novas áreas de construção — 637 fogos, mais 480 camas turísticas.

As ruínas do Cerro da Vila são o símbolo que resta do antigo povoado romano. O museu que mostra a antiga comunidade portuária que ali existiu está classificado de “monumento de interesse público” desde 1977. O acervo dos achados permitiu aos arqueólogos concluir que ali existiu um povoado que teria sobrevivido ao declínio do Império Romano.

O presidente da câmara, em declarações ao PÚBLICO, adiantou que o município está a trabalhar num programa para posicionar o concelho “na rota dos grandes destinos turísticos com cultura”. Às ruínas romanas do Cerro da Vila, no litoral, sublinha, acresce os banhos islâmicos, já escavados, na zona história de Loulé e as estelas com a escrita do Sudoeste, datadas de há mais de 2500 anos, encontradas no interior, na freguesia do Ameixial. O autarca diz pretender dar “um contributo” para a candidatura de Faro Capital Europeia da Cultura, em 2027. O projecto, que será apresentado oficialmente daqui por dois anos, não se fica pela capital do distrito — estende-se a outros locais da região. Guilherme d’Oliveira Martins preside à comissão de honra e tem feito várias conferências a chamar a atenção para a necessidade de preservar o que resta do património de uma região que apagou muitos dos traços e raizes da sua história.

