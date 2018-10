A partir de 2020, os autocarros da Grande Lisboa vão ter marca única: Carris Metropolitana

A partir de 2020, o amarelo dos autocarros da Carris passará a ser o mesmo nos autocarros que circularem nos municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Foi esta quarta-feira aprovada, em reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa, a proposta que define a Carris Metropolitana como a operadora que vai reunir as empresas de transporte público rodoviário dos 18 concelhos que integram a região administrativa.

A medida acompanha os já anunciados passes únicos para as áreas metropolitanas que terão um custo de 30 euros para deslocações intra-concelhos, e de 40 euros para todas as deslocações entre concelhos, medida já inscrita na proposta de Orçamento de Estado para 2019. Com o passe único alargado a toda a Grande Lisboa, quem, por exemplo, viajar de Mafra a Palmela pagará igualmente 40 euros.

Além disso, será criado um sistema único de bilhética e um mapa único da rede. As crianças até aos 12 anos não pagarão e cada família pagará, no máximo, o valor de dois passes, ou seja, 80 euros.

“O Governo aprovou a medida mais importante e revolucionária ao nível do sistema de mobilidade. Deixo uma palavra de reconhecimento ao Governo, pela forma empenhada como está a responder aos desafios da AML”, notou Fernando Medina, na qualidade de presidente da AML.

A medida tem dois objectivos: por um lado, reduzir os 370.000 carros que entram todos os dias em Lisboa e permitir a 900.000 pessoas, que hoje não estão cobertas pelos passes intermodais, passem a estar abrangidas e a ter um acesso mais barato - e facilitado – ao transporte público.

As mudanças arrancam já em Abril, com a entrada em funcionamento do passe único. No entanto, a Carris Metropolitana só deverá entrar em pleno funcionamento em Janeiro de 2020. Nessa altura, todos os autocarros estarão pintados com a tradicional cor amarela da Carris. Durante o ano de 2019, será aberto um concurso público internacional, por vários lotes de redes municipais e intermunicipais, ao qual os operadores privados, incluindo aqueles que já operam neste momento, poderão concorrer.

Será redefinido todo o sistema de bilhética, assim como será apresentado um novo mapa da rede, que integrará também as ligações a meios de transporte, como o comboio, metro ou barco.

