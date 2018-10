Governo limita acesso à reforma antecipada na Segurança Social

O Governo vai alterar o regime de antecipação da reforma, limitando o acesso aos trabalhadores que aos 60 anos de idade tenham 40 de descontos. De acordo com o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, as novas regras aplicam-se a partir de Outubro do próximo ano.

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019 prevê a criação de um novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão e, nesta quarta-feira, Vieira da Silva precisou que isso implicará uma mudança nas regras de acesso, passando a exigir que os trabalhadores cumpram um critério mais restritivo do que o actual.

A mudança, fez questão de frisar o ministro não se aplica à antecipação da reforma por desemprego de longa duraçã, que tem critérios de acesso próprios.

Agora, as pessoas podem reformar-se antecipadamente com pelo menos 60 anos de idade e 40 de descontos, desde que estejam dispostos a receber uma pensão com cortes que podem ser significativos (14,5% do factor de sustentabilidade e 0,5% por cada mês que falte para a idade legal). Como não há a exigência de acumularem os dois critérios em simultâneo, o regime de antcipação está aberto a quem por exemplo tem 61 anos e 40 de descontos. Com o novo regime, isso deixará de ser possível, uma vez que a pessoa em causa neste exemplo tinha apenas 39 anos de contribuições quando fez 60 anos de idade.

Se por um lado o Governo limita o acesso à reforma antecipada, por outro alivia os cortes aplicados a estas pensões, deixando de haver a redução decorrente do factor de sustentabilidade (que este ano tira 14,5% ao valor das pensões) e mantendo-se apenas o corte de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal.

Num primeiro momento, estas regras aplicam-se apenas a quem desconta para a Segurança Social, mas posteriormente poderá estender-se a quem desconta para a Caixa Geral de Aposentações.

