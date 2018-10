Rui Vitória: “O futebol é um espectáculo televisivo”

A partida será em Coimbra, mas apesar de a estreia do Benfica na Taça de Portugal 2018-19 ser em campo neutro e contra um adversário do terceiro escalão do futebol português, Rui Vitória diz esperar “um jogo muito complicado” frente ao Sertanense. Na antevisão do confronto que será realizado no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20h45, o técnico benfiquista disse considerar normal o encontro não se realizar na Sertã, visto que “hoje o futebol é um espectáculo televisivo, portanto, têm que existir as condições”.

O adversário tem “jogadores de qualidade, fundamentalmente na frente e apresenta-se num 4x3x3 bem trabalhado”, por isso Rui Vitória, que tem “a perfeita noção do que é estar do outro lado”, adverte para as dificuldades que o Benfica vai encontrar: “É o momento deles, é um momento de televisão. É uma montra.”

A mudança do palco para o encontro 3.ª eliminatória da Taça de Portugal foi, segundo Rui Vitória, “uma decisão da federação”, mas o Benfica joga “em qualquer lado”. O técnico, no entanto, concorda com a realização da partida em “casa emprestada”. “É uma situação que tem acontecido com todas as equipas, todos os anos, fundamentalmente com as ‘grandes’. Hoje o futebol é um espectáculo televisivo e temos de ter condições. Do ponto de vista do espectáculo não podemos estar a apresentar um que não seja apetecível para o público.”

Sobre a equipa que irá defrontar o Sertanense, o treinador não confirmou se Jonas será titular – "Está convocado e só saberemos amanhã" -, e adiantou que “a escolha da equipa tem a ver com o adversário e com o contexto” dos “jogadores nas selecções ou lesionados”.

Fugindo ao duelo com a formação da Sertã, Vitória foi confrontado com as declarações de António Carraça, que afirmou que técnico deve fechar o seu ciclo no Benfica em 2020. “Quando entro para qualquer trabalho entro com máxima entrega e ambição sem saber o dia de amanhã. Olho para o futuro também e tento ter ideia global do que me envolve. Olho para isto como um projecto. Eu sei lá quando vou sair", reagiu o treinador “encarnado”.

