Mister do Café e O Artista do Dia: Benfica e Google chegam a acordo

O Benfica recebeu garantias suficientes por parte da Google em relação aos blogues que têm tornado público vários emails roubados aos "encarnados" e, no seguimento disso, desistiu de prosseguir com uma acção judicial contra a empresa do sector tecnológico.

"Confirmamos que chegámos a acordo com diversas empresas e plataformas em defesa dos legítimos interesses do Sport Lisboa e Benfica", comentou esta quarta-feira fonte do clube à agência Lusa, ao mesmo tempo que a Google também avançava que se tinha chegado a um acordo.

"A Google respeita a lei e está a agir em conformidade com um processo legal válido nos EUA. A Google notificou os utilizadores envolvidos que tiveram a oportunidade de contestar o processo legal num tribunal norte-americano", afirmou a empresa, em nota enviada à Lusa.

Em causa estão os blogues O artista do dia, Mister do café e Estado da Nação, cujos utilizadores vão ser objecto de acções cíveis e criminais, por terem tornado públicos os emails roubados ao Benfica.

Segundo revelou o jornal Correio da Manhã nesta quarta-feira, a Google garante que, no acordo a que chegaram e no caso de serem publicados novos dados confidenciais, os conteúdos serão de imediato apagados. Ao mesmo tempo, o Benfica deixa cair a pretensão de indemnização por danos sofridos.

Fora do âmbito deste acordo fica só o blogue Mercado de Benfica, que está alojado no Wordpress e não na Google. O Benfica, que já intentou uma acção judicial, ainda não conseguiu obter a identidade do autor do referido blogue.

