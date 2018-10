Itamar Vieira Junior é o vencedor do Prémio Leya com o romance Torto Arado. O júri justificou a atribuição do prémio ao autor baiano "pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade patriarcal". Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 1979.

O prémio Leya, no valor de 100 mil euros, foi atribuído por unanimidade. Nesta edição passaram a integrar o júri do Prémio LeYa a escritora e poeta angolana Ana Paula Tavares, a jornalista e crítica literária portuguesa Isabel Lucas (colaboradora do jornal PÚBLICO) e o editor, jornalista e tradutor brasileiro Paulo Werneck (editor da revista Quatro Cinco Um).

Mantêm-se no júri Lourenço do Rosário, Professor de Letras e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo, José Carlos Seabra Pereira, Professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra, Nuno Júdice e Manuel Alegre (Presidente do Júri), ambos poetas e escritores.

