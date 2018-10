Foram divulgados os seis finalistas do Prémio PEN Clube

Helder G. Cancela, Rui Nunes, Alexandre Andrade, Gonçalo M. Tavares e Ana Margarida de Carvalho são os finalistas do Prémio PEN Clube, na categoria da narrativa, anunciou esta terça-feira aquela organização de escritores.

H. G. Cancela, com As pessoas do drama, romance vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela APE, e Ana Margarida de Carvalho, que é repetente na corrida a este prémio, desta vez com o livro de contos Pequenos delírios domésticos, ambos editados pela Relógio d'Água, competem este ano pelo prémio PEN Clube, relativo a obras publicadas em 2017.

Rui Nunes, com Baixo contínuo, um dos finalistas portugueses ao Prémio Oceanos, Alexandre Andrade e a sua Descrição Guerreira e Amorosa da Cidade de Lisboa, e o multipremiado Gonçalo M. Tavares, com o livro A Mulher-sem-cabeça e o Homem-do-mau-olhado, os dois primeiros da Relógio d'Água e este último da Bertrand Editora, finalizam a lista dos candidatos na categoria da narrativa.

A lista de finalistas da 39.ª edição dos prémios PEN relativos a publicações com primeira edição no ano de 2017 inclui ainda as áreas de Poesia e Ensaio.

Os candidatos ao prémio para a poesia são os livros Ausência, de Eduardo Quina, editado pela Eufeme, Anatomia comparada dos animais selvagens, de António Cabrita, pela Coisas de Ler, Rua antes do céu, de José Luiz Tavares, editado pela Abysmo, Invius, de Diogo da Costa Ferreira, e Casa alta, da autoria de Paulo José Costa, ambos em edição de autor.

No que respeita à categoria de ensaio, Ana Luísa Amaral está na corrida ao prémio com Arder a Palavra e Outros Incêndios, da Relógio d' Água, assim como Marcello Duarte Mathias, com Caminhos e Destinos, da Dom Quixote, e Maria Filomena Molder, com Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais, da Relógio d' Água.

Encerram a lista dos finalistas do prémio na área do ensaio, os autores Rita Basílio, com Manuel António Pina, uma pedagogia do literário, da Documenta, e Sérgio Campos Matos, com Iberismos. Nação e Transnação, Portugal e Espanha (c.1807 -- c.1931), editado pela Imprensa da Universidade de Coimbra.

A organização esclarece, no comunicado de divulgação dos finalistas, que não existe shortlist para o Prémio Primeira Obra, cujo vencedor será anunciado juntamente com as obras relativas aos três géneros, no final do mês de Outubro.

Portugal faz parte do PEN Club International desde 1979, sendo o Clube de Poetas, Ensaístas e Novelistas (PEN) a maior e mais antiga organização de escritores, a nível mundial — numa iniciativa datada de 1921 —, levada a cabo por autores ingleses.

