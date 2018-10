Dois em um: rapazes resgatados de gruta conheceram Ibrahimovic e Ellen

Os 12 rapazes e o treinador de futebol que foram resgatados de uma gruta inundada na Tailândia, onde estiveram durante duas semanas em Julho deste ano, deram uma rara entrevista — a primeira a nível internacional desde que saíram da gruta — no programa Ellen, na última segunda-feira. Durante a emissão, tiveram a oportunidade de conhecer o jogador Zlatan Ibrahimovic, um dos seus ídolos.

Estavam equipados a rigor, com a camisola colorida dos “Mu Pa”, que significa “Javalis Selvagens” em tailandês (o nome da sua equipa), e sorridentes. Com a ajuda de uma tradutora, lembraram os momentos mais críticos da operação de resgate, que contou com mergulhadores e seals de todo o mundo.

Durante a entrevista, lembraram que se mantiveram calmos através da meditação e que a única coisa que ingeriram enquanto estiveram presos dentro da gruta foi a água que caía das estalactites.

Os rapazes entraram pelo seu próprio pé dentro da gruta, num complexo no Norte da Tailândia, e ficaram encurralados quando o nível da água subiu. Enquanto estiveram presos, controlaram a passagem do tempo porque um deles tinha um relógio que dizia os dias e as horas e esperaram pacientemente que alguém os fosse buscar quando perceberam que não iriam conseguir sair sozinhos.

Contaram ainda que quatro membros da equipa fizeram anos durante o período em que estiveram presos na gruta, mas que não celebraram.

Os 12 rapazes foram retirados da gruta um a um por mergulhadores experientes, numa operação que, para cada um deles, durou cerca de oito horas e se arrastou ao longo de três dias. Foram sedados antes de serem transportados de maneira a evitar que entrassem em pânico. Precisamente por terem sido sedados, os rapazes admitiram que “não se lembram de nada” do que aconteceu ao longo desses dias.

Só quando chegaram ao hospital é que perceberam que o mundo estava de olhos postos neles.

Quando Ellen DeGeneres lhes perguntou o que queriam ser quando fossem adultos, a resposta foi unânime: “Querem ter uma boa educação, bons trabalhos e ser jogadores de futebol profissionais para ajudarem as suas famílias”, disse a tradutora.

“Qual é o vosso jogador preferido?”, perguntou a apresentadora. A pergunta era retórica, porque a resposta já era sabida: “Zlatan Ibrahimovic”, responderam todos.

Nessa altura, o jogador dos L.A. Galaxy entra em estúdio para os cumprimentar. “Eu achava que era corajoso, mas estes miúdos, esta equipa é mais corajosa do que eu”, disse o jogador sueco. “Mostraram o trabalho de equipa colectivo e a paciência”, continuou. “Esta é, provavelmente, a melhor equipa do mundo.”

