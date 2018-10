O marsúpio de Daniel Craig questiona a sua masculinidade? Pais respondem com fotografias

No início da semana, o apresentador de televisão britânico Piers Morgan publicou uma fotografia de Daniel Craig com o seu bebé de poucas semanas num marsúpio, chamando-lhe "#emasculatedbond". Em resposta, dezenas de pais — alguns deles, figuras conhecidas — partilharam fotografias nas redes sociais a carregar orgulhosamente os seus próprios filhos desta forma.

Várias pessoas vieram questionar o ponto de vista do apresentador em relação à parentalidade — bem como a aparente confusão entre a personagem ficional James Bond e o actor de 50 anos, que teve recentemente uma filha com a mulher, Rachel Weisz. "O meu filho adorava o seu transporte. Ficámos mais próximos enquanto dávamos os nossos passeios pelo bairro", escreveu um utilizador do Twitter. "A minha mulher carregou o meu filho durante 37 semanas. Eu só o levei à volta do quarteirão", comentou outro.

O actor Chris Evans, conhecido pelo seu papel como Capitão América, também entrou na discussão."Tens de ser mesmo inseguro em relação à tua própria masculinidade para te preocupares com a forma como outros homens transportam o seu filho. Qualquer homem que desperdice tempo a quantificar a masculinidade está aterrorizado por dentro", atirou, no Twitter. A resposta do apresentador: "O Capitão América não usaria um marsúpio". Já em relação ao lutador Alex Volkanovski, que mostrou uma imagem a viajar com a filha, Morgan decidiu abrir excepção — "apenas por motivos de autopreservação".

Houve quem levantasse a ideia de que questionar a masculinidade de um pai a cuidar dos filhos contribui negativamente para as desigualdades que já existem na partilha de tarefas domésticas e no cuidado dos filhos. Segundo um estudo publicado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) em 2016, "cerca de 17% das mulheres, face a 7,6% dos homens, declaram prestar cuidados físicos (dar de comer, dar banho, etc.) a crianças (filho/a, neto/a ou outra criança), todos os dias durante uma hora ou mais". O inquérito realizado concluiu ainda que "o tempo médio dedicado pelas mulheres ao trabalho de cuidado com crianças é superior em 52 minutos ao tempo que lhe é dedicado pelos homens".

Morgan reafirmou ao longo dos últimos dias a sua posição, escrevendo que simplesmente odeia marsúpios e respondendo com escárnio aos vários comentários que lhe iam sendo dirigidos. "Não, amigo, o 007 não apareceria nem morto com um marsúpio. Ao contrário dos membros masculinos da redacção do Guardian, onde acredito que seja obrigatório mesmo se não tiverem um bebé?", respondeu a uma crónica publicada no jornal britânico.

No programa de quarta-feira de Good Morning Britain — apresentado por um painel que inclui Morgan — o comediante britânico Harry Hill vingou-se em nome de "todos os homens que usam marsúpios", atirando uma tarte com chantily à cara do apresentador.

