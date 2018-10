Lady Gaga confirma que está noiva

Há meses que Lady Gaga aparecia em público com um anel de diamantes, levantado rumores de que estaria noiva. A cantora (e actriz) confirmou as suspeitas esta terça-feira, quando se referiu ao namorado, Christian Carino, durante a 25.ª gala anua da gala Women In Hollywood, da revista Elle, em que foi homenageada.

"Obrigada a todas as pessoas que me são próximas", começou por agradecer no seu discurso, referindo-se, entre outros, à "mesa cinco" e ao "noivo" Christian. Num tom emotivo, falou ainda sobre o abuso sexual que sofreu na adolescência, a doença crónica de que sofre e a saúde mental.

PUB

Gaga e Carino namoram desde o ano passado, segundo o Independent.ie. Foram vistos pela primeira vez em público em Fevereiro, durante a actuação da cantora no Super Bowl, e só alguns meses depois é que reconheceram oficialmente a relação. Em Novembro do ano passado, uma conta de fã de Lady Gaga notou como Carino tinha tatuado uma imagem de Gaga semelhante a uma produção fotográfica que esta tinha feito.

PUB

PUB

A cantora já esteve noiva do actor Taylor Kinney — protagonista da série de televisão Chicago Fire —, mas o casal separou-se no Verão de 2016, depois de uma relação de cinco anos. Conheceram-se em 2011 nas gravações do videoclip da música You & I, de Gaga, e começaram a namorar meses depois.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por sua vez, Christian Carino foi casado com Brooke Baldwin entre 1997 e 2015 — sendo que se separaram em 2013. Tiveram uma filha em comum, Isabella. Segundo a Harper's Bazaar, Carino trabalha para Creative Arts Agency, que representa Lady Gaga e outras estrelas como Justin Bieber, Harry Styles e Miley Cyrus.

Ultimamente, Gaga tem estado em altas. A cantora de 32 anos contracena com Bradley Cooper no quarto remake de Assim Nasce Uma Estrela, que estreou recentemente em Portugal e tem sido bem recebido pelos críticos. É o primeiro grande papel no cinema, mas não a sua primeira experiência de actuação. Entre 2015 e 2016 apareceu no pequeno ecrã, na quinta temporada de American Horror Story — um papel que lhe mereceu um Globo de Ouro. No ano passado, deixou-se retratar para um documentário da Netflix, Gaga: Five Foot Two.

PUB