Trabalhar de pé pode ser benéfico para a coluna

O uso de secretárias ajustáveis à altura do funcionário aumenta a produtividade e diminui o cansaço, conclui o estudo liderado pela Universidade de Loughborough, Reino Unido.

Os resultados foram apresentados quinta-feira, e sugerem o uso de secretárias para que possa trabalhar de pé para aumentar a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores, noticia a BBC.

O estudo acompanhou, durante um ano, 146 funcionários do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. A um grupo de 77 foi-lhes dado um espaço de trabalho ajustável à sua altura enquanto os restantes 66 continuaram nas secretárias tradicionais.

Foi pedido ao grupo das secretárias ajustáveis que estivesse de pé durante o máximo tempo possível, podendo alternar entre períodos de pé e outros períodos sentados. Ao longo da experiência, o tempo que os funcionários permaneciam de pé ia aumentando. As condições de trabalho foram sendo avaliadas de três em três meses e no final já estavam em pé durante 82 minutos.

Ao fim dos 12 meses, os participantes estavam menos ansiosos e notaram uma melhoria na qualidade de vida, assegura o mesmo estudo.

O presidente da Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral, Manuel Tavares de Matos, refere que estas secretárias são uma vantagem porque estar de pé “é uma posição mais fisiológica.”

O médico do Hospital Lusíadas Lisboa frisa que cada pessoa tem um tipo de coluna específico e existem condicionantes como a idade e o esforço físico que não facilitam o trabalho em pé. Nem sempre as cadeiras dos locais de trabalho são as mais adaptadas ao corpo humano. Essa posição causa uma pressão nos últimos discos lombares da coluna vertebral e causa dor e desconforto, relembra o médico no Dia Mundial da Coluna.

Manuel Tavares de Matos admite, no entanto, que esta nova forma de trabalhar pode ser um entrave para “pessoas com problemas venosos” devido à sobrecarga que a posição de pé durante muito tempo pode causar nas veias e nos nervos.

Salienta que em Portugal, já se nota alguma adesão a este novo método. “Quando vai ao supermercado já vê os funcionários nas caixas registadoras a trabalhar em pé e isso não é por acaso”, relembra o médico.

Os autores do estudo afirmam que ainda existe muito para investigar no que toca aos benefícios a longo prazo desta nova forma de trabalhar.

Dicas para quem passa muitas horas sentado Manuel Tavares de Matos deixa três conselhos para quem passa muitas horas sentado. Colocar um estrado debaixo dos pés. “Eu trabalho sempre com um pé ou outro apoiado quando estou sentado. E quando estou em pé também”, desta forma, os músculos podem descansar e alternar a maneira como o se põe o peso no corpo.

A secretária tem de estar ajustada ao trabalhador. “Um aspecto fundamental, uma vez que todos trabalhamos com um computador, é ter o ecrã ao nível dos olhos”.

Alternar a posição. “Por vezes, é necessário levantar-se e caminhar um pouco” até porque não se deve estar sentado mais do que uma hora.

Esta terça-feira celebra-se o Dia Mundial da Coluna e as iniciativas já estão a decorrer.

A Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral organizou pequenas palestras nas escolas com “as recomendações que são possíveis dar a crianças de 8 anos sobre como transportar mochilas”, entre outros factos sobre a coluna.

Uma das grandes preocupações dos médicos e pais nos últimos anos refere-se ao peso das mochilas que as crianças carregam às costas. O médico recomenda um cuidado redobrado e aconselha o uso de cacifos, ajustar as mochilas à altura da criança e transmitir esses conceitos aos mais pequenos para eles próprios se começarem a organizar.

