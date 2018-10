Médica Raquel Duarte é a nova secretária de Estado da Saúde

Doutorada em saúde pública, a nova secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, 51 anos, médica pneumologista e professora na Faculdade de Medicina do Porto, era até agora responsável na Direcção-Geral da Saúde (DGS) pelo programa para a área da tuberculose. Vai substituir Rosa Valente Matos no cargo.

O seu nome chegou a ser anunciado para o cargo de directora-geral da Saúde no ano passado. Candidatou-se, mas não foi escolhida porque a actual directora-geral, Graça Freitas, decidiu entrar na corrida e venceu.

PUB

Foi, aliás, Graça Freitas quem a nomeou em Fevereiro deste ano directora do programa para a área da tuberculose, cargo que acumulava com o de assistente graduada de pneumologia no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, hospital que tem estado no centro de grande polémica, com a demissão em bloco de meia centena de directores de serviço em protesto pela falta de investimento e de condições de trabalho.

PUB

A nova governante antecipou-se a esta crise e, seis meses antes das demissões em bloco dos colegas, pediu para sair do centro hospitalar.

PUB

Professora auxiliar da Faculdade de Medicina do Porto, Raquel Duarte tem aliado a actividade clínica à de formação, além da gestão de programas de saúde. Tem também mantido actividade fora de Portugal, nomeadamente em África, através de programas de colaboração com a Guiné-Bissau, e na América Latina. Integra ainda vários grupos de sociedades científicas europeias e a sua principal área de interesse e de investigação é a tuberculose.

PUB