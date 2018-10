Justiça com mais 85 milhões de euros que este ano

O Ministério da Justiça vai poder contar no próximo ano com mais 85,3 milhões de euros, do que estava previsto gastar este ano. A verba inscrita na proposta do Orçamento de Estado para 2019 para o sector da Justiça atinge os 1469 milhões de euros, mais 6,1% que o que estava inscrito no orçamento apresentado há um ano.

Os 1384 milhões de gastos previstos para este ano acabaram, contudo, por não ser gastos na totalidade, ficando a despesa estimada em 1304 milhões, ou seja, menos 79 milhões do que estava previsto.

