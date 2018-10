Há procuradores sem cartões de acesso ao sistema informático

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) reconheceu esta terça-feira que alguns magistrados do Ministério Público "não receberam em tempo" o novo cartão que lhes dá acesso a processos no sistema informático Citius.

"O IGFEJ confirma que, por motivos associados à mudança de plataforma de emissão de cartões smartcards, alguns magistrados do Ministério Público não receberam em tempo o novo cartão. A situação de emissão de cartões está, no entanto, já regularizada e até final desta semana serão emitidos todos os cartões", informou o Ministério da Justiça, ao ser confrontado com queixas de magistrados do Ministério Público relativamente ao atraso na emissão dos cartões, facto que impediria a consulta de processos.

Na nota de resposta, a tutela sublinha que a limitação de emissão temporária de cartões "não limita a operação dos magistrados no Citius, existindo meios alternativos de acesso temporário ao sistema para casos em que o titular não disponha de cartão de autenticação".

Na mesma nota, o Ministério da Justiça garante que a alteração de cartões em curso "não tem qualquer relação" com o caso E-toupeira, em que ocorreram acessos indevidos a processos-crime em segredo de justiça. É ainda dito que os cartões dos magistrados permanecem "válidos até à data limite da sua validade ou até serem substituídos pelos novos cartões".

