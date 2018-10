Despesa da Segurança Interna ultrapassada em 155 milhões

A despesa da área da Segurança Interna, que inclui os gastos com a PSP e com a GNR, deve ultrapassar em 155 milhões os 2094 milhões previstos, como despesa total consolidada, no Orçamento de Estado para este ano.

A informação consta na proposta de orçamento para o próximo ano, que apresenta uma estimativa de custos para 2018 que ascende aos 2249 milhões, mais 7,4% do que o inicialmente previsto.

Esta derrapagem não é habitual. Nem em 2017, nem em 2016 se ultrapassou a despesa prevista nos respectivos orçamentos. Para 2019, o Governo prevê gastar 2189 milhões, o que significa menos 2,7% do que o Executivo estima gastar este ano. O valor fica, contudo, 95 milhões de euros acima do que estava previsto no orçamento de Estado deste ano.

A esmagadora maioria da despesa (76,5%) é destinada à rubrica "Forças de Seguranças", a quem se dirigem quase de 1700 milhões de euros, a maior factura pelo menos dos últimos cinco anos com a PSP e a GNR. Para a "Protecção Civil e a Luta contra Incêndios" estão destinados 157,7 milhões de euros. Segundo o relatório que integra a proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano, a Força Aérea assume em 2019 a gestão dos meios aéreos do Estado e das aeronaves alugadas para o combate aos incêndios, conforme previsto. Para esta missão vai receber 49 milhões de euros que saem do orçamento do Ministério da Administração Interna e passam para a tutela da Defesa.

O Governo diz que sem esta transferência as verbas para a "Protecção Civil e a Luta contra Incêndios" subiriam cerca de 8,5%. No entanto, se se comparar a despesa prevista nesta rubrica para o próximo ano acrescida dos 49 milhões de euros com a verba estimada para 2018 (234,8 milhões), há menos 28 milhões destinados a esta área.

