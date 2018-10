Sócrates jantou com socialistas do Porto

Há menos de um mês, o responsável pela organização no secretariado da concelhia do PS-Porto, Júlio Rodrigues, pôs à disposição dos militantes do partido um autocarro para assistirem à conferência de José Sócrates, em Vila do Conde. Na sexta-feira, foi a vez de parte do aparelho do PS da cidade jantou com o antigo líder socialista, num restaurante na zona das Antas, e o momento ficou registado com fotografias.

Os dois deputados do PS Renato Sampaio e Fernando Jesus marcaram presença no jantar em que José Sócrates anunciou que pretende lançar o seu terceiro livro no Porto, uma cidade que - sublinhou - sempre o apoiou quando era secretário-geral do PS.

Amigo pessoal de José Sócrates, Renato Sampaio preside à concelhia do PS-Porto e afasta qualquer responsabilidade na organização do evento que juntou quatro dezenas de pessoas. Destes convivas, asseguram fontes socialistas, “apenas um” não tinha cartão do PS.

PUB

PUB

PUB

Renato Sampaio faz questão de deixar claro que a iniciativa de organizar o jantar no Porto “partiu de um pequeno grupo, de três ou quatro amigos” do antigo líder do partido. O deputado mostra surpresa por o encontro se ter tornado público e ser motivo de interesse e pergunta: "Agora o engenheiro Sócrates não pode vir ao Porto?” E volta a demarcar-se: “O jantar não foi iniciativa minha. Recebi um telefonema a convidarem-me para o jantar, ao qual cheguei atrasado. É natural que [Sócrates] venha ao Porto e que jante com algumas pessoas”.

Além do líder da concelhia, estiveram também presentes alguns presidentes de secções do partido, politicamente alinhados com Renato Sampaio e que foram importantes para a sua eleição como presidente do PS-Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Orlando Gaspar, um militante que chegou a ter muito poder no PS quando José Sócrates liderava o partido, fala da amizade e estima que tem pelo antigo primeiro-ministro, independentemente da sua situação com a justiça. “Eu não sou daqueles amigos que dizem que são amigos quando está tudo bem. José Sócrates é um amigo que sempre estimei, seja qual for o desfecho” que vier a ter a Operação Marquês, processo no qual o ex-primeiro-ministro está acusado de crimes como corrupção e branqueamento de capitais.

Em declarações ao PÚBLICO, o antigo vereador da Câmara do Porto antecipa-se às perguntas e declara: “Não me vou pronunciar sobre mais nada”. Apenas confirmou que o novo livro de José Sócrates “já está pronto e que será apresentado muito em breve”.

O ambiente do jantar, que esteve inicialmente previsto para Gondomar, tendo sido transferido à última hora para o Porto, "era de crítica à actual direcção do PS", pelo distanciamento que esta assumiu em relação ao antigo líder do partido no caso Operação Marquês.

PUB