Secretários de Estado: dez são novos, cinco continuam

Completando a remodelação governamental anunciada no domingo, o primeiro-ministro, António Costa, indicou dez novos secretários de Estado e reconduziu no cargo cinco outros que já desempenhavam esta função, mesmo que nalguns casos mude o nome dos seus gabinetes. O anúncio dos novos nomes foi feito esta terça-feira pelo Presidente da República que dará posse aos novos membros do Governo na quarta-feira de manhã.

Ana Isabel Figueiredo Pinto é a nova secretária de Estado da Defesa, do ministro João Gomes Cravinho. Luís Filipe Goes Pinheiro entra no Governo como secretário de Estado da Modernização Administrativa, tutelada pela ministra Maria Manuel Leitão Marques. Ângela Carvalho Ferreira é a nova secretária de Estado da Cultura da ministra Graça Fonseca. Toma posse também um novo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

Na Saúde, agora ocupada pela ministra Marta Temido, entram Francisco Ramos para secretário de Estado Adjunto e da Saúde e Raquel Bessa de Melo como secretária de Estado da Saúde.

No Ministério da Economia, onde é ministro Pedro Siza Vieira, mantém-se Ana Mendes Godinho como secretária de Estado do Turismo, mas mudam todos os outros e mesmo o nome das secretarias de Estado. João Correia Neves é o secretário de Estado da Economia, João Torres é secretário de Estado da Defesa do Consumidor. João Paulo Catarino é secretário de Estado da Valorização do Interior.

No Ambiente e Transição Energética, para trabalhar com João Matos Fernandes, entra João Galamba para a secretaria de Estado da Energia, que agora passou para este ministério, e permanecem todos os anteriores secretários de Estado, ainda que José Mendes, que era secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, passe no organigrama do Governo a secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.

Carlos Martins continua como secretário de Estado do Ambiente. Célia Ramos permanece como secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Também Ana Pinho se mantém como secretária de Estado da Habitação.

