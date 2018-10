Saiba quem são os secretários de Estado que se estreiam no Governo

São dez novos membros do Governo que completam a remodelação anunciada no domingo, na qual cinco foram reconduzidos. O PÚBLICO explica quem são os estreantes.

Substituindo Graça Fonseca que agora subiu a ministra da Cultura, entra para a tutela da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, Luís Goes Pinheiro de 43 anos que foi chefe de gabinete de Miguel Prata Roque, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros entre 2015 e 2016. Anteriormente foi, entre 2009 e 2011, chefe de gabinete de Maria Manuel Leitão Marques, enquanto secretária de Estado da Modernização Administrativa, e entre 2005 e 2008 foi adjunto do Ministério da Justiça, quando António Costa ocupava a pasta.

Na Defesa, Ana Figueiredo Pinto, de 39 anos, substitui Marcos Perestrello. Investigadora do Instituto de Defesa Nacional e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova é doutorada em Relações Internacionais, especialista em Identidades em Política Internacional, Política Externa e de Segurança da União Europeia e geopolítica do Médio Oriente. Foi consultora de Investigação para a Organização das Nações Unidas no Projecto Aliança das Civilizações (2008-2010) e assessora para as Relações Internacionais de Nuno Severiano Teixeira, como ministro da Defesa (2006-2009).

Na Economia, saem Paulo Ferreira (Comércio) e Teresa Lehmann (Indústria), passando a existir um secretário de Estado da Economia, lugar ocupado por João Correia Neves, que aos 61 anos era, desde 2010, administrador dos Laboratórios BIAL. Foi chefe de Gabinete de Manuel Pinho, como ministro da Indústria e Inovação (2005-2007), antes tinha sido director-geral da Empresa do Ministério da Economia (2004-2005) e director regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia (2003-2004).

O novo secretário de Estado da Valorização do Interior, João Lopes Catarino, de 49 anos, era, desde Julho de 2017, coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, tendo sido coordenador adjunto desde o ano anterior. Entre 2005 e 2016 foi presidente da Câmara de Proença-a-Nova.

João Torres que aos 32 anos entra para a secretaria de Estado da Defesa do Consumidor é deputado e foi presidente da JS entre 2012 e 2016.

Para secretaria de Estado da Cultura, até agora ocupada por Miguel Honrado, entra Ângela Carvalho Ferreira que era a chefe de gabinete da nova ministra Graça Fonseca, na Modernização Administrativa. Tem uma carreira na Câmara de Lisboa ligada ao planeamento à gestão urbanística, de que foi chefe de divisão. Já com Graça Fonseca como vereadora, Ângela Carvalho Ferreira integrou o seu gabinete. Em 2014 foi Chefe de Divisão de Apoio Socioeducativo do Departamento de Educação da Câmara Municipal e no ano seguinte passou a directora do Departamento de Projectos Estruturantes da Direcção Municipal de Urbanismo.

Na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, substituindo Fernanda Rolo a pedido do ministro, entra João Sobrinho Teixeira, de 33 anos, professor do Instituto Politécnico de Bragança desde 2001. Foi presidente do conselho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (2009-2013).

Na Saúde, o novo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, aos 62 anos, era presidente do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e presidente do conselho directivo do Grupo Hospitalar dos IPO. Foi várias vezes secretário de Estado Adjunto e da Saúde (1997-1999; 2001-2002; 2005-2009). Sai Fernando Araújo.

Raquel Bessa de Melo, de 51 anos, era directora do Programa Nacional para a Tuberculose da DGS e professora na Faculdade de Medicina e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e agora passa a secretária de Estado da Saúde, lugar antes ocupado por Manuel Delgado.

Já João Galamba que entra para a Energia é, aos 42 anos, deputado desde 2009. Foi coordenador dos deputados do PS na Comissão de Orçamento e Finanças e vice-presidente do grupo parlamentar. João Galamba substitui Jorge Seguro Sanches.

