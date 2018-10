Orçamento de Estado para 2019 entregue no Parlamento às 23h48

Depois dos adiamentos sucessivos, o Orçamento do Estado foi finalmente entregue pelo ministro as Finanças ao presidente da Assembleia da República pelas 23h48.

Mário Centeno chegou ao Parlamento já depois de o relógio que está à entrada da sala de Ferro Rodrigues bater as 23h45 e com o staff parlamentar a olhar para os telemóveis a dizer que a comitiva já tinha entrado no portão da Assembleia.

PUB

O ministro veio acompanhado pelos seus cinco secretários de Estado.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A conferência de imprensa de apresentação do orçamento que esteve prevista para o início da noite no Ministério das Finanças só se realizará nesta terça-feira, pelas 8h30.

PUB

Não são novidade estas entregas tardias do documento orçamental na Assembleia da República. Já no ano passado, o Governo também entregou o OE depois das 23h e transferiu para a manhã seguinte, um sábado, a apresentação formal, levando os partidos a fazerem o mesmo com as reacções ao documento.

Outros episódios em torno da entrega do orçamento são o da pen vazia entregue por Teixeira dos Santos em 2009 a Jaime Gama.

PUB