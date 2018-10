O lugar dela é na cozinha — porque ela é dietista Ou chef. Ela discute muito, faz muitas perguntas — porque é advogada. E sim, o trabalho dela são as crianças — porque é médica pediatra. E não porque é mulher. Estes lugares comuns, escritos a negrito, perdem força quando postos lado a lado com os retratos de arquitectas, advogadas, engenheiras, professoras, médicas, contabilistas. A campanha Women Acknowledged (reconhecer as mulheres, em português) foi lançada por uma empresa sul-africana de serviços financeiros para reformular estereótipos antigos. A mensagem: no local de trabalho "são profissionais — e não mulheres".