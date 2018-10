A teimosia de António

Como é ténue a fronteira entre a persistência e a teimosia!... Ao ter demorado tanto tempo a demissão da anterior ministra da Administração Interna e, agora, a do ministro da Defesa, António Costa prestou um mau serviço ao país. Cremos que, ao pretender passar a sensação de estabilidade, mais não fez do que incomodar a população e deixar a impressão não de persistência, mas de teimosia. Porém, como é homem de recursos e atento, esperemos que reflicta e aprenda, para nosso futuro.

José Sousa Dias, Ourém

Aldrabões

PCP e Bloco entregaram projectos no Parlamento para abolir portagens em várias auto-estradas. Os comunistas lembram que "a não aplicação de portagens nas chamadas scuts foi sempre justificada com a necessidade de compensar as regiões do interior do pais com medidas de discriminação positiva, tendo em conta as manifestas assimetrias regionais existentes".

O Bloco acrescenta que não existem quaisquer alternativas de acessibilidades. Muito bem vinda a iniciativa do PCP e Bloco. Porém na luta contra a discriminação de populações segregam a da margem sul, porque todos os argumentos que invocam para abolição destas portagens foram os mesmos que apresentaram em 1994 sobre a ponte 25 de Abril, cobrança que Salazar impôs até estar paga a construção. Nos anos 90, já com a ponte paga e repaga, o roubo foi denunciado pelos utentes. Teve o apoio da esquerda, enquanto "ponte" eleitoral. Depois voltou ao esquecimento e a ignorarem as justas reclamações dos milhares de cidadãos que diariamente são assaltados na ponte 25 de Abril. Sobre isto nunca mais disseram nada.

Em 2019, na Margem Sul, quando os eleitores forem votar espero que tenham bem presente esta realidade e não legitimem políticos aldrabões.

Aristides Teixeira, Almada

“Queridos, arrumei a casa”

Marta Temido (Saúde), Graça Fonseca (Cultura), Siza Vieira (Economia) e Gomes Cravinho (Defesa) são as novas estrelas da constelação de António Costa. Há muito que se esperava um pasodoble governamental. Não tenho dúvida da capacidade de liderança e boas intenções da Marta, da Graça, do Siza e do Gomes. Não andei com eles na escola, mas a política é uma área em que ganhamos um pouco daquela confiança que nos permite um tratamento mais tu cá tu lá, ao estilo da confiança que o Governo tem nos portugueses ao ponto de lhes assaltar a carteira para satisfazer o voraz apetite da máquina fiscal. ”De rosto em rosto a ti mesmo procuras”, escreveu Eugénio de Andrade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

