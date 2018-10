Macron combate queda de popularidade com remodelação no Governo francês

Ao fim de quase duas semanas de negociações intensas entre o Presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Édouard Philippe, foi finalmente revelada a nova disposição do Governo francês. Numa tentativa clara de resposta à crescente quebra de popularidade do “macronismo”?, acentuada com a demissão de ministros importantes nos últimos meses, a República em Marcha (LREM, na sigla original) promoveu esta terça-feira uma remodelação significativa no executivo, com mudanças nos ministérios do Interior, da Cultura, da Agricultura e da Coesão Territorial.

O principal destaque de uma dança de cadeiras aguardada há muito em França, é mesmo a nomeação do director executivo do LREM e ex-porta-voz de Macron durante a campanha presidencial de 2017, Christophe Castaner, para a laboriosa pasta do Interior.

PUB

O antigo socialista ocupará a vaga de Gérard Collomb, outro ex-membro do Partido Socialista francês, que apresentou a demissão do cargo no início do mês. Collomb foi o terceiro ministro a bater com a porta a Macron desde o final de Agosto, e a quinta baixa no Governo num ano, desiludido com o rumo seguido pelo Governo. Antes dele, o popular Nicolas Hulot largara a pasta do Ambiente – em directo num programa de rádio –, cansado da falta de compromisso do Presidente com as causas ambientais.

PUB

PUB

Ambas as demissões colocaram problemas à autoridade do chefe de Estado francês, em queda nas sondagens praticamente desde que assumiu o cargo, em 2017, e agastado tanto pela dificuldades em implementar as suas reformas, como pela gestão desastrosa do escândalo que envolveu um ex-segurança seu, filmado a agredir manifestantes nos protestos de 1.º de Maio.

A remodelação oficializada esta terça-feira implicou a nomeação de quatro novos ministros e permitiu um equilíbrio maior dentro do Governo, entre representantes da esquerda e da direita francesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além da promoção de Castaner para o Interior, Franck Riester substitui Françoise Nyssen na Cultura; o antigo socialista Didier Guillaume assume a Agricultura, em detrimento de Stéphane Traver; e Jacqueline Gourault deixa de ser adjunta do Interior para se tornar na nova ministra da Coesão Territorial, substituindo Jacques Mézard. Nas secretarias de Estado também houve substituições, permutas e promoções.

Apesar das mudanças, não são esperadas grandes alterações no programa do Governo, nem no rumo político definido por Macron. Prova disso é a manutenção dos três ministros-chave do executivo francês nos seus cargos: Phillipe (primeiro-ministro), Bruno Le Maire (Finanças) e Jean-Yves Le Drian (Negócios Estrangeiros).

A manutenção das principais linhas programáticas do mandato foi ainda confirmada à AFP por fontes do Palácio do Eliseu: “O mandato político continua a ser o mesmo. [Os novos ministros] guiarão a sua acção pela continuidade com a política desenvolvida pelo Governo e pelo calendário de reformas dos próximos meses”.

PUB