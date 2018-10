Trânsito reaberto no Túnel do Marquês, após despiste de camião

O despiste de um pesado de mercadorias, na manhã desta terça-feira, no interior do Túnel do Marquês, em Lisboa, obrigou ao corte do trânsito desta via no sentido Cascais - Lisboa. No entanto, a circulação foi reaberta pelas ao início da tarde, disse ao PÚBLICO o comissário Tiago Garcia, porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que adiantou ainda não ter qualquer registo de feridos.

O camião despistou-se pelas 10h49 no interior do túnel, obrigando, num primeiro momento, ao corte do acesso à Avenida António Augusto Aguiar. No entanto, pelas 13h47, com os trabalhos de remoção do veículo, o trânsito teve de ser interrompido no sentido Cascais - Lisboa. Pelas 14h24, foi reaberta a circulação.

