Porto quer reduzir tarifa base da água em 2% no orçamento de 2019

A Câmara do Porto quer baixar o preço da "tarifa base" da água em 2% em 2019, revelou nesta terça-feira o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, na reunião pública camarária.

Na sessão, o autarca adiantou ainda a intenção de "manter a tarifa especial para famílias numerosas", justificando as duas medidas previstas para o orçamento de 2019 da Águas do Porto com os "bons resultados" financeiros da empresa municipal.

Quanto à redução de 2%, Moreira esclareceu que se aplicará à "tarifa base", beneficiando, por isso, "quem regista menores consumos" e as "famílias mais carenciadas".

O presidente da autarquia notou que a proposta de redução já foi apresentada à Entidade Reguladora do sector.

Moreira destacou ainda que esta redução se vai verificar numa altura em que "a matéria-prima vai aumentar em 2,38%".

