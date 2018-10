Mais de duas dezenas vão lutar pelo título de Carro do Ano

Depois de um 2017 farto em novidades, o que levou a que, na última edição, se registassem mais de 30 entradas no concurso que tem como objectivo escolher os melhores automóveis para o mercado português "em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução", o prémio que avalia os veículos lançados em 2018 conta com 23 inscritos, divididos em seis classes.

Em análise estarão parâmetros como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental. O período de testes dinâmicos estende-se até 15 de Janeiro e os sete finalistas deverão ser conhecidos ainda durante o primeiro mês do ano, com a votação final e divulgação reservadas para os últimos dias de Fevereiro.

O modelo premiado será distinguido com o título de Essilor Carro do Ano, recebendo o respectivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal. Além do galardão máximo, há prémios a atribuir entre seis classes: Citadinos, Executivos, Familiares, SUV Grandes, SUV Compactos e Ecológicos. Na última, reservada a veículos com motores eléctricos ou híbridos, serão analisados dados como eficiência energética, emissões e autonomia homologados pela marca e verificados durante os testes dinâmicos.

A iniciativa, promovida pelo grupo Impresa, através do semanário Expresso e dos canais televisivos SIC/SIC Notícias, conta com um júri composto por jornalistas automóveis em representação de quase uma vintena de órgãos de comunicação social. Além dos organizadores, o júri inclui a revista especializada Carros e Motores, os sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, as revistas do ACP, Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP, SIC Caras e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF.

HISTÓRIA CARRO DO ANO/PALMARÉS 1985 - Nissan Micra

1986 - Saab 9000 Turbo 16

1987 - Renault 21

1988 - Citroën AX

1989 - Peugeot 405

1990 - VW Passat

1991 - Nissan Primera

1992- Seat Toledo

1993 - Toyota Carina E

1994 - Seat Ibiza

1995 - Fiat Punto

1996 - Audi A4

1997 - VW Passat

1998 - Alfa Romeo 156

1999 - Audi TT

2000 - Seat Toledo

2001 - Seat Leon

2002 - Renault Laguna

2003 - Renault Mégane

2004 - VW Golf

2005 - Citroën C4

2006 - VW Passat

2007 - Citroën C4 Picasso

2008 - Nissan Qashqai

2009 - Citroën C5

2010 - Volkswagen Polo

2011 - Ford C-Max

2012 - Peugeot 508

2013 - VW Golf

2014 - Seat Leon

2015 - Volkswagen Passat

2016 - Opel Astra

2017 - Peugeot 3008

2018 - Seat Ibiza

Paralelamente, a organização volta a seleccionar cinco dispositivos, posteriormente votados pelos 19 jurados, para o Prémio Tecnologia e Inovação, além de recuperar o Prémio do Público em moldes inéditos: a votação será presencial durante a exposição de todos os modelos a concurso que deverá realizar-se no início do ano.

Em 2017, o Seat Ibiza conquistou o título de Carro do Ano, acumulando o prémio de Citadino do Ano, com a versão 1.0 TSI com 115 cv e equipamento FR. No segmento dos Familiares, venceu a carrinha i30 SW com o 1.6 CRDi de 110cv, tendo somado pontos decisivos na eficiência e na habitabilidade; nos Executivos, a berlina BMW Série 5 520D AT com 190cv, pejada de tecnologia e com desafogadas cotas interiores e dinâmica excepcional, conquistou o título; e nos Desportivos foi o musculado Type-R, com 320cv a "puxar" à frente e um binário máximo de 400 Nm disponível por uma ampla faixa de rotação, que se sagrou vencedor.

Na concorrida categoria dos SUV/Crossovers, havia 11 versões a concurso, entre mini-SUV e carros de grande porte — o que levou a que a organização optasse este ano pela segmentarização desta classe. Ganhou o espaçoso e funcional Škoda Kodiaq 2.0 TDI com 150cv e caixa DSG. Nos Ecológicos, o Kia Niro 1.6 GDI 6DCT PHEV mostrou-se o mais capaz.

Os jurados distinguiram ainda a segunda geração do Emergency Assist da Volkswagen com o Prémio Tecnologia e Inovação, enquanto a organização decidiu destacar como Personalidade do Ano o português Carlos Tavares, CEO do Grupo PSA.

Lista de inscritos

Citadino do Ano

Audi A1 1.0 TFSI 116cv

Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi 100cv

Ecológico do Ano

Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf 40KWH

Executivo do Ano

Audi A6 40 TDI 204cv

Honda Civic Sedan 1.5 182cv

Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160cv

Familiar do Ano

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120cv

Honda Civic 1.6 5p 120cv

Kia CEED 1.0 T-GDi 120cv

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136cv

Volvo V60 D4 190cv

SUV Grande do Ano

Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 200cv

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231cv

SUV Compacto do Ano

DS7 Crossback 1.6 Puretech 225cv

Hyundai Kauai 4x2 1.6 116cv

Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116cv

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC 163cv

Opel Grandland X 1.5 Turbo D 130cv

Škoda Karoq 1.0 TSI 116cv

Suzuki Jimny 1.5L 100cv

Volvo XC40 FWD 1.5 156cv

