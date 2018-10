Imposto de selo sobe no crédito ao consumo

À semelhança dos anos anteriores, a proposta do OE prevê o agravamento do imposto de selo em 50% e ainda agrava as taxas específicas sobre o crédito ao consumo, um segmento que tem vindo a crescer de forma acentuada.

Assim, os créditos até 12 meses e os descobertos bancários, como os que das contas ordenado, cartões de crédito e outros, a taxa passa de 0,08% para 0,128%. Para empréstimos com prazos entre um e cinco anos, onde já entra o crédito para compra de equipamentos e automóveis, a taxa passa de 1% para 1,6%.

O aumento deste imposto, que pretendia ser um travão ao aumento do endividamento das famílias, não parece ter tido impacto no corrente ano. Dada o aumento do recuso ao crédito, este aumento terá de certeza impacto na receita do Estado.

