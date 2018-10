"Programa Regressar": Emigrantes têm IRS especial durante cinco anos

A bandeira que o primeiro-ministro acenou durante o Verão para incentivar os emigrantes a voltarem ao país está confirmada na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2019 e traz uma redução do IRS mais alta do que o inicialmente previsto.

O Governo encontrou um nome para esta medida. Chama-lhe “Programa Regressar”. Como vai afinal funcionar? Quem regressar ao país em 2019 e 2020 e passe aqui a ser residente fiscal fica a pagar IRS apenas sobre metade do que ganhar (em rendimento do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais).

Pagar IRS sobre metade do rendimento é diferente de pagar metade do IRS, como Costa anunciou a 25 Agosto e o PÚBLICO escreveu erradamente. O desconto, confirma agora a proposta do OE, será superior ao que chegou a ser estudado.

O IRS especial fica garantido por cinco anos (logo no ano em que regressam e nos quatro seguintes). Se um cidadão emigrante voltar ao país no próximo, fica a pagar menos IRS até 2023; se a pessoa regressar apenas em 2020 a descida aplica-se até 2024. Também aqui houve alterações. Numa versão preliminar do diploma do Orçamento, o Governo tinha uma redacção diferente, em que dizia apenas que a redução se aplicaria até 2023. Essa versão acabou por sofrer alterações até à redacção da proposta de lei entregue na noite desta segunda-feira no Parlamento poucos minutos antes da meia-noite.

Não basta estar emigrado e querer voltar para poder beneficiar desta medida. O regime especial dirige-se aos ex-residentes desde que não tenham vivido em Portugal nos últimos três anos anteriores (para quem aderir em 2019, esses anos são 2016, 2017, 2018). Por isso é preciso ter sido residentes em Portugal “antes de 31 de Dezembro de 2015”.

Só podem aderir quem tenha a situação tributária regularizada. A medida vai correr em paralelo com o actual regime dos residentes não-habituais — e quem pediu a inscrição nesse regime, já restes a completar dez anos, não pode ser abrangido pelo “Programa Regressar”. Comparar qual é mais vantajoso do ponto de vista do IRS a pagar, em função das especificidades de cada regime, é um das questões que cada emigrante pode agora fazer.

O “Programa Regressar” abrange tanto os portugueses, como estrangeiros que viviam em Portugal e agora querem regressar.

