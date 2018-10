Centeno reafirma que só tem 50 milhões para novos aumentos

O Governo inscreveu 50 milhões de euros no Orçamento do Estado (OE) de 2019 para proceder a aumentos salariais de tabela na Administração Pública. A ser repartida por todos os funcionários públicos, a verba não permitiria um aumento superior a cinco euros.

Na conferência de imprensa de apresentação da proposta de OE 2019, quando questionado sobre o que previa o documento sobre aumentos salariais na função pública, o ministro das Finanças preferiu destacar aquilo que diz ser o “esforço enorme” que já foi feito por este governo com o processo de descongelamento das carreiras dos trabalhadores do Estado.

Centeno estima que os efeitos desse descongelamento conduzem a um aumento do salário médio na função pública de 68 euros, uma variação superior a 3%. “Descongelar nove anos de carreira em dois anos civis é um esforço enorme”, disse.

Em relação à actualização da tabela salarial que tem vindo a ser negociada com os sindicatos da função pública, o ministro deu poucos detalhes, afirmando que o processo está ainda a decorrer. Esclareceu, contudo, que “50 milhões de euros é a dimensão que o Governo tem” para proceder a essa actualização. Para essa verba, disse, existe “cabimento orçamental” na proposta do executivo.

Como poderão ser utilizados esses 50 milhões de euros não foi esclarecido. Em cima da mesa estão cenários que vão da distribuição do valor por igual por todos os funcionários públicos, o que daria um aumento não superior a cinco euros para cada um, até a uma concentração dos aumentos nos funcionários com menores salários.

Onde estão os 50 milhões?

Não é fácil, na proposta de OE dada a conhecer na segunda feira à noite, perceber onde se encontram os 50 milhões de euros disponíveis para aumentos, já que é antecipado um crescimento das despesas com pessoal 3,1%, quando o Executivo tinha dito que, apenas com os efeitos das progressões e o aumento de efectivos no Estado, a despesa com pessoal poderia aumentar 3,7%.

As despesas com pessoal mantêm em 2019 o mesmo peso no PIB que deverão ter em 2018: 10,8%.

Com os jornalistas a insistirem em saber mais sobre os aumentos salariais na função pública, Mário Centeno mostrou-se “perplexo com as perguntas muito focadas” numa só questão, quando, defendeu, a proposta orçamental tem vários outros temas muito importantes.

