Autoridades de transportes têm de contribuir para baixar preço dos passes

O Governo reservou 83 milhões de euros do Fundo Ambiental para serem aplicados no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, orientado para a redução do preço dos passes a partir de 1 de Abril.

De acordo com a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, o acesso ao financiamento do PART está “sujeito à comparticipação das autoridades de transportes”, como a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do Porto, com uma comparticipação mínima de 2,5% da verba que for atribuída. Essa percentagem tende depois a subir: o Estado compromete-se a manter a verba, actualizada de acordo com a inflação, e as autoridades vêem a sua parte subir para 10% em 2020 e para 20% em 2021 e nos anos seguintes.

No relatório da proposta do OE, o Governo explicita que a aposta incide na “redução do preço dos passes, a criação dos passes família e a gratuitidade do transporte para menores de 12 anos”. Afirmando que o programa visa o conjunto do país, e que garante a “equidade entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e o restante território nacional”, sublinha que “manter-se-ão os apoios tarifários, através dos passes [email protected], Sub-23 e Social+, de modo a garantir um acesso mais universal e inclusivo”.

Passos a percorrer

De resto, ainda falta percorrer algum caminho, até para saber quem recebe quanto. O diploma estipula que, até 31 de Janeiro, Finanças e Ambiente têm de determinar, através de um despacho conjunto, a forma de distribuir os 83 milhões pelas “áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, tendo em consideração o volume de pessoas que utilizam transportes públicos ponderado pelo tempo médio de deslocação” calculado nos Censos de 2011 e a “complexidade dos sistemas de transporte das áreas metropolitanas”.

Depois, ficarão também clarificadas “as regras que devem ser observadas pelas áreas metropolitanas e pelas comunidades intermunicipais na distribuição das verbas” pelas autoridades de transporte “que actuam no seu espaço territorial, tendo em consideração a oferta em lugares/km produzidos pelos serviços de transporte por estas geridos”. Nesse despacho têm também de ficar definidas as regras de aplicação das verbas recebidas, sendo já estabelecido que as autoridades de transporte têm de alocar, no mínimo, 60% do valor arrecadado para financiar a redução das tarifas de transportes públicos colectivos.

O resto do dinheiro pode ser aplicado “na melhoria da oferta do serviço e extensão da rede”. Por fim, os dois ministérios vão também explicitar qual terá de ser o conteúdo do relatório anual “de execução do programa, da responsabilidade de cada autoridade de transporte”.

De acordo com a proposta de lei, a fixação dos tarifários “é da competência de cada autoridade dos transportes”. E fica a ressalva de que o PART “não pode agravar o défice operacional das empresas públicas”, como é o caso da CP e do Metro de Lisboa. Com este programa, a partir do dia 1 de Abril as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto podem fazer então “alterações no sistema de tarifário e no modelo de financiamento”.

Até agora, as notícias avançadas mencionavam uma despesa da ordem dos 90 milhões de euros, e que cada passe mensal não iria custar mais de 40 euros (no caso de circulação entre concelhos das áreas metropolitanas) ou 30 euros (dentro dos municípios de Lisboa e do Porto). E que um agregado familiar não pagaria mais de 80 euros, mesmo nos casos em que se verificassem mais de dois passes.

O conforto automóvel

No relatório da proposta do OE, afirma-se que o PART “terá um profundo impacto nos padrões de mobilidade”, com o combate de externalidades negativas como “o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social”. E que visa “atrair passageiros para o transporte público, apoiando as autoridades de transporte de modo a lhes permitir operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta”.

A questão é saber, além de uma maior retenção dos actuais utilizadores, quantas pessoas irão usar mais transportes públicos e deixar de usar transporte privado com esta medida. O inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, feito pelo INE e divulgado em Julho deste ano, deu nota de que os principais motivos invocados para usar o transporte individual eram, por esta ordem, a sua rapidez, o conforto e o facto de os transportes públicos não terem ligação directa ao seu destino. Já as principais razões dadas por quem usa os transportes públicos foram o facto de não conduzirem ou não terem transporte individual, a ausência de alternativa e, finalmente, o factor preço/custo do transporte público.

Por parte dos privados há alguma expectativa quanto a esta medida, nomeadamente na forma como serão entregues às empresas os valores correspondentes aos descontos.

Ao PÚBLICO, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), Luís Cabaço Martins, recordou que o Estado deve dez milhões de euros às empresas de transporte relativos a este ano, o que provoca problemas de tesouraria a alguns operadores. À partida, a estratégia desenhada irá obrigar a pagamentos mensais para evitar aprofundar este tipo de situações. O mesmo responsável alertou também que o sector tem de se preparar para eventuais problemas decorrentes do expectável aumento da procura.

