O último orçamento das vacas que voam

Não há orçamentos sem incerteza nem orçamentos sem risco e, cumprindo a tradição, o Orçamento do Estado de 2019 (OE2019) contempla ambos em doses elevadas. Dizer que é optimista ou eleitoralista a um ano e três meses do final do seu prazo de execução vale tanto como garantir que é rigoroso e prudente. Ou seja, pouco. Certo é que o OE2019 será o último de uma linhagem na qual a distribuição de rendimentos se sobrepôs à criação de riqueza, na qual um Estado magnânimo se impôs a um Estado exigente. Os quatro anos do Governo de António Costa são como que uma transição entre a dureza imposta pela troika e alguma coisa que se há-de consolidar entretanto e da qual não temos ainda o retrato definido. O tempo das “vacas voadoras” que simbolizou a façanha desta improvável solução de Governo entrou em contagem decrescente.

Expor os limites desta opção não implica uma rejeição liminar deste orçamento. O que é importante é situá-lo num processo de transição. Não está em causa a denúncia de um radicalismo – o Estado redistribuiu quase tudo o que acumulou mas não se desviou do foco do défice. Nem o augúrio de que terá de vir aí um orçamento ultraliberal. O que se discute são os custos de uma estabilidade paga todos os anos com os recursos públicos. Este ano, esse preço foi ainda mais visível. As vacas voaram mais alto. Pensões, progressões, salários, impostos, prémios, promoções, houve de tudo um pouco e até mais. Se é de esquerda aumentar as pensões mais baixas não é assim tão de esquerda dar livros escolares aos alunos de famílias com posses. Se é de esquerda reduzir os passes sociais não é tão de esquerda baixar as propinas até para os mais ricos.

Este orçamento é o que é porque, afinal, não podia ser outra coisa. É como um deleite que por o ser se perpetua. Continuar a adicionar despesa a uma pilha que acumula três anos de gastos é um irritante optimismo que só o mérito de garantir o cumprimento da legislatura pode justificar. Nesse estado de espírito não cabem as perturbações do comércio mundial, o "Brexit", a subida inevitável das taxas de juro ou dos preços do petróleo. Se há um ângulo no qual a acusação de eleitoralismo tem pertinência é na crença de que a economia vai crescer 2.2% em 2019. O Diabo anunciado por Passos e até agora desmentido por Costa e Centeno pode estar por perto. Oxalá que não.

Se a despesa fixa é uma prisão para o futuro, as debilidades do Estado são já um constrangimento do presente. O Estado não pode continuar a adiar o investimento nas infra-estruturas nem na qualidade dos serviços essenciais como os da Saúde. Não pode continuar a cativar nem deixar a dívida crescer em termos nominais. E, acima de tudo, Portugal tem de deixar de ser um dos países que menos cresce na União Europeia. A geração mais bem preparada, o sistema científico que melhor compara com os padrões da OCDE, a vaga de internacionalização que levou as exportações para o limiar de 45% do PIB justificam outro desempenho. No futuro, o Estado tem de se voltar para o país e deixar de se virar tanto para si mesmo.

Por tudo isto, este é o orçamento de um tempo que se esgota. Portugal começou a respirar melhor, salvou-se da turbulência, elevou o seu rating à categoria de investimento, poupou-se às derivas extremistas ou populistas e permitiu que os portugueses voltassem a confiar no seu futuro. Aproveitemos a onda. Mais cedo do que tarde, o país vai ter de fazer apostas. E reformas. As vacas não foram feitas para voar.

