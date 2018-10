Portugal venceu nesta terça-feira a Bósnia-Herzegovina por 4-2 e garantiu a qualificação para o play-off de acesso à fase final do Europeu de sub-21, que se realizará em 2019 em Itália e São Marino.

A selecção portuguesa vai defrontar Grécia, Polónia ou Áustria no play-off, com o sorteio do play-off, que se realiza a duas mãos, entre 12 e 20 de Novembro, a estar agendado para sexta-feira.

PUB

A selecção orientada por Rui Jorge, entrou em campo, no Funchal, a pensar em assegurar um lugar naquela eliminatória, aberta aos quatro melhores segundos colocados da fase de grupos da qualificação, numa tabela na qual era quinta (dado que era improvável chegar ao primeiro posto, que dava acesso directo à fase final da competição, pois a Roménia teria que perder com o Liechtenstein, selecção sem qualquer ponto).

PUB

E a conjugação de resultados das outras selecções, aliada ao triunfo português abriu as portas para o play-off. No Funchal, André Horta inaugurou o marcador aos 20'.

PUB

A Bósnia ainda assustou, quando Demirovic, mesmo antes do intervalo, recolocou a igualdade no marcador, mas os golos de João Félix (53'), Diogo Gonçalves (64') e Heriberto (90'+1') deram uma vantagem decisiva para a selecção nacional, de nada valendo o golo de Turkes (90'+4') o resultado final.

PUB