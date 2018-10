Alemanha perde em França e complica futuro na Liga das Nações

Está cada vez mais complicada a vida da Alemanha no Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações. Dias depois de serem batidos por 3-0 pela Holanda, os alemães voltaram a perder, desta vez com a França, e afundam-se no último lugar da classificação. E o primeiro lugar, ocupado pelos franceses, que dá acesso às meias-finais e à discussão do título, já não está ao alcance.

A equipa de Joachim Löw colocou-se na frente do marcador aos 14’, por Kroos, num penálti a castigar mão na bola de Kimpembe.

Mas os franceses reagiram no segundo tempo e deram a volta ao resultado. Griezmann restabeleceu a igualdade aos 62’, com um cabeceamento irrepreensível após cruzamento de Lucas Hernandez. E o jogador do Atlético de Madrid consumou a reviravolta aos 80’, num penálti assinalado por falta de Hummels sobre Matuidi – o lance deixa algumas dúvidas.

A Alemanha mantém-se com um ponto no último lugar do Grupo 1 da Liga A. Menos dois do que a Holanda e menos seis do que a líder França.

